Le stade à un milliard, Poissy fait gagner le PSG

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain cherche depuis plusieurs mois à quitter son antre du Parc des Princes. Le club de la capitale aimerait construire un nouveau stade et un lieu commence petit à petit à se dessiner.

Où sera bâti le fameux projet « PSG Land » ? Depuis plusieurs mois, les hautes sphères du Paris Saint-Germain cherchent un emplacement pour bâtir un nouveau stade. Le Parc des Princes, jugé trop petit, ne répond plus aux exigences des dirigeants parisiens. Plusieurs endroits sont à l’étude et le secteur de Poissy est l'un des deux favoris pour l’accueil futur du champion de France. Selon le Parisien, le groupe Stellantis, dernière chaîne de production automobile d’île de France, pourrait vendre une partie de ses 200 hectares de terrains d’ici 2028. Toujours selon le quotidien français, le PSG a besoin de 50 hectares pour construire son stade et ses alentours. Un nouvel antre qui serait dans la continuité du centre d'entraînement sorti de terre l’an passé. Les dirigeants parisiens veulent encore faire franchir un cap au club en matière d’infrastructures. La Ville de Paris aimerait cependant que le PSG reste au Parc des Princes.

Karl Olive se voit bien accueillir le PSG

À Poissy, « Stellantis a un sujet sur son site de production »… et l’ombre du PSG plane

Avec la fermeture potentielle d’une partie de ses activités, des mobilisations pourraient avoir lieu chez Stellantis. Dans un communiqué publié mardi dernier et relayé dans le journal le Parisien, Jean-Pierre Mercier, délégué Sud signale l’attitude du groupe de production. « Cela confirme ce que nous dénonçons depuis des mois, à savoir que la direction de Stellantis a programmé la fermeture de l’usine », déplore le syndicat.

Le finaliste de la Ligue des champions 2025 pourrait en cas d'arrivée à Poissy, se rapprocher de son nouveau centre d'entraînement. L’accessibilité est également un atout mis en valeur dans le dossier. « Ça fait un peu plus d’un an que les joueurs s’entraînent là-bas, et vous voyez où est le club en Ligue des champions… », ose même le maire de Poissy Karl Oliver, grand supporter du PSG et qui se verrait bien accueillir ce grand stade. Mais Le Parisien le précise, d’autres dossiers seront en concurrence avec celui du club de la capitale.