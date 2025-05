Le stade à un milliard du PSG a un énorme défaut

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain a l'intention d'entreprendre la construction d'un tout nouveau stade dans la région francilienne, plus grand et plus moderne que le Parc des Princes. Si Poissy et Massy sont les deux derniers candidats les plus sérieux, qu'en est-il du temps de trajet pour les supporters vers la future enceinte ?

Au grand désarroi de ses supporters, historiques ou non, le Paris Saint-Germain va entamer les démarches pour quitter le Parc des Princes. Cette volonté affichée de construire un nouveau stade flambant neuf pour que le club de la capitale soit propriétaire de son enceinte fait suite aux négociations très houleuses entre Nasser al-Khelaïfi et la mairie de Paris. Cette dernière n'a jamais accepté de vendre le Parc au PSG, lequel souhait agrandir l'enceinte séculaire. Après plusieurs mois de recherche du lieu idéal, deux projets considérés comme étant les plus sérieux sont désormais au coude à coude. Qui de Poissy ou Massy remportera le Graal ? Si la réponse devrait être donnée dans les semaines à venir, elle ouvre déjà d'autres interrogations, notamment sur le temps de trajet pour se rendre dans la future enceinte.

Le futur stade du PSG sera bien plus loin

Le PSG et le stade à un milliard, fumée blanche ! https://t.co/NhmlIyae46 — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2025

Que le Paris Saint-Germain construise son stade à Massy ou à Poissy, le problème pour les supporters sera le même. Comment se rendre dans l'enceinte, et combien de temps cela va-t-il prendre par rapport au Parc des Princes ? Comme le rappelle L'Equipe, un supporter parisien qui vit en Ile-de-France met en moyenne 40 minutes pour se rendre à Porte de Saint-Cloud (Métro 9) ou Porte d'Auteuil (Métro 10). Un total qui flambera lorsqu'il s'agira d'aller dans la future enceinte.

Le quotidien sportif précise en effet que Poissy est très loin géographiquement. La ville des Yvelines, qui peut toutefois compter sur la présence du RER A et de la ligne J du Transilien, est à 50 minutes de Gare de Lyon, 1 heure du nord de Paris et jusqu'à 1h15 du sud. En voiture, le combat est le même, voire bien pire avec les bouchons. Quant à Massy, la ville de l'Essonne est mieux reliée que sa concurrente (RER B et C, ligne V du Transilien, puis Métro 18 en 2030).

Toutefois, il faudra également compter une heure en moyenne pour ces mêmes supporters parisiens afin de se rendre au futur stade. Un contraste important avec l'accessibilité actuelle du Parc des Princes puisqu'il est même possible de s'y rendre à vélo. Pour Poissy et Massy, situées entre 20 et 30 km du centre, l'accessibilité en vélo est nulle. Pas de quoi rassurer les supporters, en tout cas.