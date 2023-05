Le réveil de Messi a bluffé le PSG

Dans : PSG.

Dans le viseur des supporters parisiens, Lionel Messi a reçu le soutien de Christophe Galtier. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a complimenté la saison de l’Argentin, bien meilleure que sa première année dans la capitale.

Lionel Messi va sûrement quitter le Paris Saint-Germain par la petite porte. Bien loin de l’euphorie provoquée par son arrivée en 2021, le meneur de jeu devrait partir à la fin de son contrat en juin. Ses dirigeants, longtemps favorables à sa prolongation, ont finalement décidé de le laisser partir libre et de valider l’opinion exprimée par les supporters. Des fans avaient effectivement manifesté leur colère contre l’Argentin au siège du club francilien. Rien à voir avec le discours élogieux tenu par l’entraîneur Christophe Galtier, totalement satisfait de son joueur.

« Je ne parlerai pas de la saison dernière, même si on était tous très contents de voir Messi arriver dans notre championnat, a commenté le coach parisien. Je peux parler de ce que nous vivons ensemble cette saison, Leo a été irréprochable dans son investissement à l'entraînement. J’ai entendu les mots bienveillants de Frédéric Antonetti hier, Leo est le football et c’est vrai. Je l’ai vu tous les jours à l’entraînement et pendant nos matchs. Il a des stats très intéressantes, en termes de buts, de passes et de présence sur le terrain. »

« C’est beaucoup, beaucoup mieux »

« J’entends les remarques, les critiques sur Leo mais quand on a fait une saison comme la sienne avec le PSG, c’est pour moi une performance, surtout avec une Coupe du monde en milieu de saison qu'il a remportée avec sa sélection. Je trouve que Leo fait une très bonne saison avec le PSG. Les gens attendent toujours beaucoup plus. Mais c’était déjà beaucoup, beaucoup mieux que la saison dernière », a comparé Christophe Galtier après les 15 buts et 16 passes décisives de la Pulga en Ligue 1 cette saison.