Le rêve du PSG détruit par la police

Par Mehdi Lunay

Dans deux semaines, le Paris Saint-Germain pourrait devenir le deuxième club français à gagner la Ligue des champions. Un évènement que les Parisiens comptent fêter comme il se doit. Ils veulent organiser un défilé sur les Champs-Elysées.

Après le 12 juillet 1998, le 26 mai 1993 et le 15 juillet 2018, le 31 mai 2025 pourrait devenir la quatrième grande date de l'histoire du football français. Ce jour-là, le Paris Saint-Germain jouera le sacre en Ligue des champions contre l'Inter Milan. Une victoire à Munich offrirait enfin sa première C1 au club parisien. De quoi enchanter une ville, une région voire un pays. Le PSG en est conscient et prévoit déjà la plus belle fête possible. En effet, selon les informations du Parisien, le champion de France veut organiser un défilé sur les Champs-Elysées le dimanche 1er juin en cas de triomphe européen.

Les autorités opposées au rêve du PSG

On pourrait revoir les mêmes images qu'en 2018 quand la bande à Didier Deschamps présentait la coupe du Monde au peuple français en bus impérial. Néanmoins, les pouvoirs publics ne sont pas favorables à cette initiative qui demande un énorme dispositif de sécurité. En plus, ils ont été refroidis par les récents débordements survenus dans la capitale le soir de la qualification contre Arsenal. Un chauffeur VTC avait notamment renversé plusieurs personnes dans cette nuit agitée.

Ligue des champions : le PSG souhaite une parade dimanche 1er juin sur les Champs-Élysées en cas de sacre

➡️ https://t.co/SpcFog1KGz pic.twitter.com/AYFStiFRKR — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 17, 2025

Les discussions vont se poursuivre en coulisses entre le PSG et la préfecture de Paris. Si l'option Champs-Elysées est refusée, les supporters parisiens se consoleront avec un autre regroupement prévu par leur club. En effet, la finale contre l'Inter sera diffusée sur écran géant dans l'enceinte du Parc des Princes. Un plan accepté par les autorités qui préfèrent des réunions festives dans des lieux fermés et sécurisables. La dernière fois que le PSG a fêté un trophée sur la voie publique c'était en 2013 avec le premier titre de champion de France de l'ère QSI. L'évènement organisé au Trocadero avait été terni par de nombreux incidents, obligeant Paris à ne plus reproduire l'expérience.