Le remplaçant de Modric joue au PSG, le Real attaque

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a de grosses ambitions, même si certains de ses joueurs sont aussi très courtisés.

Le Paris Saint-Germain est logiquement concentré sur sa finale de Ligue des champions à suivre face à l'Inter. Les hommes de Luis Enrique peuvent écrire l'histoire. Certains joueurs pourraient même disputer leur dernier match sous les couleurs du club de la capitale. L'été prochain, le PSG sera très actif sur le marché des transferts. Luis Enrique est exigeant mais fermé à aucune possibilité concernant les arrivées. Au rayon des départs, Paris ne manquera pas d'offres pour ses joueurs. Ce sera notamment le cas pour Vitinha, dont le nom circule de plus en plus au Real Madrid suite au départ récent de Luka Modric.

Vitinha, le Real Madrid y croit

Selon les informations de Planeta Real Madrid, le Portugais est la grande priorité des Espagnols pour remplacer le Croate. Si les Madrilènes savent qu'il ne sera pas évident de faire partir Vitinha du PSG, ils veulent néanmoins tenter leur chance. Sa vision de jeu, sa jeunesse et sa polyvalence séduisent un Real Madrid en manque de créativité depuis quelque temps. Pour rappel, Vitinha a récemment prolongé son contrat à Paris jusqu'en juin 2029. S'il est estimé à 60 millions d'euros via Transfermarkt, il y a fort à parier que les champions de France en demanderont bien plus pour le laisser partir. Surtout que Luis Enrique ne veut pas du tout s'en séparer. Idem pour l'ancien du FC Porto, qui se sent bien au PSG. Ces rumeurs ne devront en tout cas pas le perturber, à quelques jours d'affronter l'Inter en finale de la Ligue des champions à Munich. Vitinha sera attendu au tournant, tout comme le reste de ses coéquipiers. Ensuite sera venue l'heure de faire le point.