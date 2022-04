Le Real promet des titres et de l'argent à Kylian Mbappé

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé doit faire un choix entre Paris et le Real Madrid.

Les rumeurs se multiplient alors que la fin de la saison approche et que Kylian Mbappé n’a pas encore communiqué sa décision : prolonger au Paris Saint-Germain ou rejoindre le Real Madrid, qui fait de l’attaquant de 23 ans sa priorité depuis de longues années. L’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le club merengue aurait pu mettre fin au suspense mais pour l’instant, il reste entier. A six mois de la Coupe du monde, chacun a son petit avis sur la question de l’avenir de Kylian Mbappé. Mais pour la légende néerlandaise Clarence Seedorf, il n’y a même pas de débat : le buteur du PSG doit rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato d’été. Les dirigeants du Paris Saint-Germain apprécieront…

Seedorf encourage Mbappé à signer au Real

« Je pense que Mbappé a besoin de signer au Real Madrid. Le Real a toujours été plus grand que les joueurs qui sont passés. Le PSG a de bonnes choses mais pour un garçon comme lui, le Real Madrid sera plus bénéfique car ce club va lui donner des choses que le PSG ne lui donnera jamais. Paris n’a pas l’histoire du Real Madrid » a d’abord lancé Clarence Seedorf avant d’évoquer l’aspect purement sportif. « Le Real Madrid va recruter d’autres joueurs… et ils ont Benzema. S’ils arrivent à garder Benzema et à recruter Mbappé, ils vont gagner beaucoup de trophées » a lancé Clarence Seedorf, pour qui Kylian Mbappé ne doit pas hésiter au mercato estival en signant au Real Madrid plutôt qu’en privilégiant une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quelle sera la décision prise par l’attaquant de l’Equipe de France dans les semaines et les mois à venir.

40 ME de salaire, et autant de prime à la signature

⏳ Kylian #Mbappè to #RealMadrid as a free agent in summer is at the final stage. Ready a contract until 2027 with a salary by €40M/year (€30M/year + 10M as possibile add-ons) with a bonus-fee by €40M at signing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2022

Et pour faire pencher la balance, le Real Madrid continue son forcing, bien présent mais discret. Ainsi, le spécialiste du mercato Nicolo Schira dévoile la dernière offre en date de Florentino Pérez pour convaincre Kylian Mbappé qu'il sera bien le grand patron de la formation merengue. Pour le journaliste italien, tout est quasiment bouclé sur les bases suivantes : un contrat jusqu'en 2027 avec un salaire de 40 millions d'euros par an, dont 10 millions d'euros de bonus éventuels. Et enfin, un bonus à la signature de 40 millions d'euros, pour bien montrer que le fait de venir libre et de ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert, était apprécié au sein du club espagnol. Une offre bien loin de ce que propose le PSG, mais Kylian Mbappé l'a déjà fait savoir, il ne fait pas de son avenir une question d'argent, le champion du monde 2018 ayant déjà de quoi voir venir pour quelques générations avec ce qu'il a gagné.