Le Real peut offrir un jackpot XXL au PSG

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affrontera le Real Madrid mercredi soir pour le compte des demi-finales de la Coupe du monde des clubs. Une victoire des Franciliens sera notamment synonyme de jackpot financier.

A Paris, on espère que cette saison se finira en apothéose avec une victoire finale à la Coupe du monde des clubs. Le PSG a encore deux rencontres pour y parvenir. Le club de la capitale sera opposé au Real Madrid mercredi soir pour une place en finale de la compétition américaine. En plus du côté sportif, cette rencontre phare contre les Madrilènes sera très importante pour les finances des champions d'Europe. Car c'est un petit jackpot qui attend le Paris Saint-Germain en cas de qualification pour la finale de la Coupe du monde des clubs.

Le PSG peut se frotter les mains

Ces dernières heures, RMC rappelle en effet que si Paris se hissait en finale du Mondial des clubs, le club serait alors certain de toucher une prime de 25,4 millions d'euros. 25,4 millions d'euros qui viendront s'ajouter aux 65,6 millions d'euros de gains déjà accumulés par le PSG dans la compétition. A noter que si le club de la capitale gagnait la finale, il glanerait en tout 33,9 millions d'euros. C'est donc seulement 8,5 millions d'euros de plus que le montant d'une qualification en finale. Le PSG-Real Madrid qui s'annonce a donc une double importance à ne pas négliger pour les deux formations. Si disputer une nouvelle compétition au mois de juillet est difficile pour les organismes des joueurs, c'est en revanche une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain de pouvoir renflouer ses caisses et ainsi avoir toutes les chances de réaliser un très joli marché des transferts estival. Le PSG ne manque pas de pistes mais certaines d'entre elles sont onéreuses, comme celle menant à Illya Zabarnyi (Bournemouth).