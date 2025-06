Le Real perd 100 ME à cause du PSG

Alors que de nombreuses sources évoquent un refus catégorique du Paris Saint-Germain, la presse espagnole croit à un éventuel transfert de Bradley Barcola chez les Gunners d’Arsenal. Cette opération ne ferait pas les affaires du Real Madrid qui perdrait gros dans cette histoire.

Le Bayern Munich perd son temps avec Bradley Barcola. Conscient que sa priorité Nico Williams se dirige vers le FC Barcelone, le géant de Bundesliga s’est rabattu sur l’ailier du Paris Saint-Germain pourtant retenu. Les dirigeants parisiens n’ont pas du tout l’intention de transférer l’international français. Il y a quelques jours, le président Nasser Al-Khelaïfi a même contacté les Bavarois pour leur annoncer la couleur.

🚨🛑 Nasser Al-Khelaifi has informed FC Bayern that Bradley #Barcola is firmly part of #PSG’s plans.



Barcola has also not expressed any desire to leave at this stage. For all Bayern bosses, he remains the absolute dream target. However, the transfer is very, very complicated to… pic.twitter.com/6M40L3yxL1