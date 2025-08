Le Real martyrise le PSG, c'est la douche froide

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec un an de contrat restant à Liverpool, Ibrahima Konaté est sûrement le défenseur le plus convoité en Europe. Le PSG est un candidat déclaré pour son recrutement mais le Real Madrid semble le plus proche de boucler le transfert.

Taulier de la défense du champion d'Angleterre et régulièrement sélectionné en Equipe de France, Ibrahima Konaté possède le CV ultime pour exciter toutes les grosses écuries européennes. C'est d'autant plus le cas qu'il sera en fin de contrat l'été prochain à Liverpool. N'ayant toujours pas prolongé chez les Reds, il se rapproche d'un départ libre voire d'un transfert dès cet été en cas d'offre intéressante. Le Français est dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Luis Campos depuis plusieurs semaines. Mais, le Real Madrid est bien décidé à briser le rêve parisien au plus vite.

Konaté au Real Madrid, l'Espagne est confiante

En grande difficulté dans le secteur défensif la saison passée, les Merengue ont besoin du roc français pour le futur. Le Real Madrid avance discrètement dans ce dossier mais son pressing sur Konaté semble porter ses fruits. En effet, Fichajes avance que le défenseur français privilégie un transfert au Real Madrid. Son arrivée cet été est compromise mais la Maison Blanche est favorite pour l'accueillir dans un an. Elle pourra d'ailleurs négocier personnellement avec le joueur de Liverpool dès janvier 2026.

Zabarnyi au PSG pour 8 ME, le plan génial de Luis Campos https://t.co/peb5WrQCt8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Konaté rejoindrait alors un club considéré comme le plus grand au monde, un entraîneur réputé en la personne de Xabi Alonso et surtout ses amis de l'Equipe de France. Kylian Mbappé aurait notamment jouer un rôle important au même titre qu'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pour convaincre le défenseur des Reds de rejoindre la capitale espagnole. Il formera alors une charnière séduisante avec le jeune espagnol Dean Huijsen et compensera le probable départ d'Antonio Rüdiger. De quoi regarder les concurrents comme le PSG droit dans les yeux et éviter de subir la même déconvenue qu'au Mondial des clubs (défaite 4-0 en demi-finale) à l'avenir.