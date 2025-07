Le Real Madrid laisse cette pépite de 16 ans au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Formé à l'Ajax Amsterdam, Abdellah Ouazane (16 ans) affole les grands clubs européens. Le jeune milieu de terrain avait opté pour le Real Madrid mais les Merengue ont renoncé au transfert à la surprise générale. Le PSG est toujours sur le coup.

Les grands clubs n'attendent plus longtemps pour se disputer les meilleurs talents mondiaux. Les transferts se concluent bien avant que les joueurs concernés n'atteignent leur majorité. Abdellah Ouazane incarne parfaitement la loi du mercato en 2025. Alors qu'il n'a même pas achevé sa formation à l'Ajax Amsterdam, le jeune marocain de 16 ans voit tous les gros poissons lui tourner autour. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont les plus entreprenants. Le milieu de terrain semblait toutefois se diriger vers un transfert au Real Madrid, ayant fait le déplacement dans la capitale espagnole cette semaine pour signer son contrat.

Ouazane recalé par le Real, le PSG relancé

Cependant, tout s'est brutalement écroulé pour Abdellah Ouazane. Le Real Madrid a renoncé au joueur à cause d'une visite médicale non concluante selon les informations du quotidien AS. Le milieu de terrain est revenu aux Pays-Bas pour continuer sa préparation en vue de la prochaine saison. Néanmoins, il n'est plus lié contractuellement avec l'Ajax. Le PSG peut se lancer dans le dossier alors que l'agent du jeune joueur a annoncé étudier d'autres options au Real selon le site Fooball Espana.

🚨 CONFIRMED: Abdellah Ouazane will NOT play for Real Madrid. The deal has DEFINITIVELY collapsed.



There’s secrecy about why he failed his medical tests. @diarioas pic.twitter.com/MuzrnYkst8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 18, 2025

Ouazane fait figure de bonne pioche pour le futur du club parisien. Il intégrerait le centre de formation parisien et les équipes de jeunes, notamment en Youth League, avant le groupe professionnel à moyen terme. International U17 marocain, il avait impressionné les observateurs lors de la dernière CAN de sa catégorie d'âge avec un succès final de sa sélection. Par contre, il ne viendra pas seul à Paris puisque son transfert implique aussi celui de son grand frère Zakaria comme le Real s'y était engagé. Un détail peu gênant pour le PSG au vu de l'opportunité inespérée de signer Abdellah Ouazane.