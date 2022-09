Le Real Madrid et l'Angleterre, le PSG va souffrir pour Skriniar !

Frustré par l'Inter Milan pour Milan Skriniar, le PSG attend son heure et surtout l'été prochain. Le Slovaque sera alors libre de s'engager où il veut. Paris l'a bien compris mais il est loin d'être le seul.

Dans un mercato estival aussi solide au niveau des départs que des arrivées, il fut le point noir du bilan parisien. Milan Skriniar était visé par le PSG depuis le début de l'été. Le transfert semblait écrit d'avance, mais ça c'était avant que l'Inter Milan ne vienne mettre un gros grain de sable dans la machine parisienne. Les Nerazzuri se sont montrés très gourmands au sujet de l'indemnité de transfert. Ils réclamaient 70 puis 80 millions d'euros pour céder leur défenseur central slovaque. Une somme que le PSG n'a pas voulu donner, l'estimant surévaluée avec la seule année de contrat restante du joueur.

Une situation et un échec annoncé frustrants pour le club parisien, lequel n'a que trois défenseurs centraux de métier dans son effectif actuel. Toutefois, ce n'est que partie remise pour la signature de Milan Skriniar. Libre cet été, le Slovaque pourra discuter avec n'importe quel club dès le mois de janvier. Une aubaine pour le PSG qui le veut à tout prix mais il est loin d'être le seul. Le Real Madrid a aussi coché son nom pour juin prochain selon Fichajes.

Inter CEO Marotta on Milan Škriniar deal with PSG: “Our owners have been very clear: they’ve rejected all the proposals for Škriniar”. 🚨🔵 #PSG #Inter



“They have been strong again on the position: Škriniar was untouchable”. pic.twitter.com/o0lMzutOXg