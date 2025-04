Le Real éliminé, Tchouaméni sort son maillot du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aurélien Tchouaméni l’a avoué, il supportera le PSG en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal après l’élimination du Real Madrid face aux Gunners.

Très décevant dans le jeu, que ce soit lors du match aller à Londres ou au retour à Santiago Bernabeu ce mercredi, le Real Madrid a logiquement été éliminé par Arsenal et ne verra donc pas les demi-finales de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera les Gunners, un match pour lequel Aurélien Tchouaméni a une nette préférence en faveur du club de la capitale française. Interrogé à ce sujet par Canal+ quelques minutes seulement après l’élimination des Merengue, l’ancien joueur de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux a reconnu sans hésiter qu’il supporterait le PSG contre Arsenal à la fin du mois.

Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en demi-finale de @ChampionsLeague ! ⚔️🏆



Match aller le 29 ou 30 avril, à Londres.

Match retour le 6 ou 7 mai, au Parc des Princes. pic.twitter.com/a8zc0UyVlj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2025

« On a regardé le match mardi (contre Aston Villa). On est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux mais on verra comment se passe la suite pour eux » a livré Aurélien Tchouaméni, qui a pris le temps de répondre à la question de Margot Dumont sur le PSG malgré l’énorme déception de l’élimination du Real Madrid. Tout le monde se projette à présent sur l’affiche de gala entre le club parisien et Arsenal. Un match qui semble bien plus équilibré sur le papier que celui face à Aston Villa au vu de la maturité et de la solidité affichées par les hommes de Mikel Arteta lors de leur double confrontation face au Real Madrid en quart de finale.