Le Real donne une condition pour vendre Rodrygo au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value à son effectif. Le club de la capitale a notamment des vues du côté du Real Madrid.

Luis Enrique a changé beaucoup de choses depuis son arrivée au PSG. L'Espagnol cible les joueurs qu'il veut avec énormément d'exigence. Il faut dire que le style de jeu du club de la capitale est bien défini et qu'aucun élément ne doit venir le perturber. L'été prochain sur le marché des transferts, les Franciliens auront de belles et ambitieuses idées en tête. Le but est de se renforcer à chaque ligne avec des joueurs qui ont faim et encore des choses à prouver. Et le Paris Saint-Germain est apparemment disposé à sortir le portefeuille pour s'attacher les services d'un joueur du Real Madrid, à savoir Rodrygo Goes.

Rodrygo, un avenir entre Madrid et Paris ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Selon les informations de Don Balon, les champions de France ont en effet un beau projet à proposer au Brésilien, quelque peu barré par la concurrence à Madrid. Pour convaincre le Real de céder son joueur, le PSG prépare d'ailleurs une offre de 60 millions d'euros + 20 millions de bonus. Problème, le Real Madrid se montre clair avec le club parisien, la somme déboursée devra être de 90 millions d'euros. Un montant que le Paris Saint-Germain pourrait aligner si Luis Enrique valide l'opération. A noter qu'en l'état actuel des choses et avant qu'un nouvel entraineur arrive au Real Madrid, Rodrygo est ouvert à un départ de la capitale espagnole. Au PSG, le Brésilien pourrait s'épanouir avec des autres joueurs jeunes et talentueux. Luis Enrique n'aurait pas de problème à lui faire une place au sein de son attaque même si la concurrence s'annoncera rude pour tout le monde en cas d'arrivée l'été prochain.