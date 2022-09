Le Qatar refuse de gaspiller son argent au PSG

Dans : PSG.

Malgré les échecs répétés sur la scène européenne, le Qatar reste fier du Paris Saint-Germain. Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani ne regrette absolument pas les investissements réalisés au club de la capitale depuis la prise de pouvoir en 2011.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Qatar n’est pas épargné par les critiques. A l’approche de sa compétition en novembre, le pays hôte de la Coupe du monde 2022 fait l’objet d’une polémique mondiale pour des raisons écologiques et humaines. C’est peut-être ce qui explique pourquoi le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani vient d’accorder son premier entretien à un média européen. L’occasion pour l’émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, de revenir sur son intérêt pour le football et ses investissements au club de la capitale française.

Le Qatar fier du PSG

« Bien sûr ! Le sport n’est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d’avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent, s’est défendu l’émir du Qatar contacté par le magazine Le Point. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C’est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN. »

Puis le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a été interrogé sur sa relation avec le président de la République Emmanuel Macron, qui ne cache pas sa passion pour l’Olympique de Marseille, club rival du Paris Saint-Germain. « Nous en rigolons très souvent, mais ce n’est vraiment pas un problème. Il adore le sport et je me réjouis d’en parler avec lui », a confié le patron du champion de France, totalement satisfait du travail et de l'image donnée pendant la dernière décennie.