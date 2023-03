Le Qatar prêt à plomber le PSG, panique dans la capitale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Qatar est encore loin d'avoir dit son dernier mot dans le monde du football. Selon les informations d'RMC, Manchester United pourrait être la prochaine formation à passer sous pavillon qatari.

Le PSG est depuis 2011 sous le contrôle de QSI, propriété du Qatar. Le pays de la péninsule arabique a réalisé de très gros investissements dans la capitale française, avec le désir toujours très grand de remporter la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. Mais au fil du temps, le Qatar a commencé à regarder un peu ailleurs. Et parmi les clubs qui intéressent, on peut citer Manchester United. Les Red Devils sont en vente depuis quelques semaines mais le profil du club intéresse énormément. Selon les informations d'RMC, les Qataris se sont positionnés officiellement sur le rachat de Manchester United via la fondation Nine Two.

Manchester United bientôt en guerre contre le PSG ?

🚨 | L’offre du Qatar pour racheter MU, à hauteur de 5Md€, a de l’avance ⏳



Les potentiels repreneurs ont pour ambition de faire de Manchester United le plus grand club du monde.



Le PSG et MU seront en concurrence sur le marché des transferts ⚔️



📲 RMC Sport pic.twitter.com/zoLSSRPGan — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 6, 2023

D'après le média français, Jassim Bin Hamad Al Thani est prêt à payer plus de 5 milliards d’euros pour s'offrir Manchester United. Nine Two propose en plus de racheter complètement de la dette du club anglais, estimée à 580 millions d'euros. Mais si les Red Devils étaient rachetés par le Qatar, quelles conséquences cela aurait sur le PSG ? RMC rajoute que Jassim Bin Hamad Al Thani veut faire du club mancunien le plus grand club du monde et pour l'instant, sans changer l'organigramme actuel et donc le poste d'Erik Ten Hag. Mais le Qatar pourrait bien piquer des pistes au... PSG sur le marché des transferts et ainsi les donner à Manchester United. Pour rappel, la Fondation Nine Two est différente juridiquement de QSI, même si un conflit d'intérêts assez cocasse pourrait de facto rentrer en jeu entre les deux entités gérées par le Qatar. A noter qu'on devrait en savoir plus assez vite sur l'état de l'offre concernant United car selon plusieurs proches du dossier, les Glazer pourraient mettre entre 2 à 4 mois pour lâcher le club.