Le Qatar prend une terrible décision, le PSG tremble !

Les transferts de Neymar ou encore de Kylian Mbappé sont de vieux souvenirs pour le PSG mais également pour l’Emir du Qatar, qui souhaite plus de prudence dans ses investissements à l’avenir.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain il y a plus de dix ans, le Qatar n’a pas lésiné sur les moyens pour bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. L’objectif n’a pas encore été atteint et pourtant, plus d’un milliard d’euros a été injecté pour recruter des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Dans les mois et les années à venir, les supporters du PSG pourraient bien se rendre compte que ce temps des investissements déraisonnés est révolu. En effet, L’Equipe indique dans son édition du jour que si les investissements du PSG ont pu paraitre fous par le passé, notamment en raison des lourdes pertes du champion de France en titre, le Qatar laisse entendre qu’il sera plus prudent à l’avenir. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG et pour ses supporters.

Moins d'argent du Qatar pour le PSG ?

Qatar Sport Investment, actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, souhaite investir à l’avenir dans d’autres clubs de football afin d’étendre sa galaxie. En toute logique, avec plus de clubs à alimenter, le PSG risque d’en payer les conséquences puisque tous les investissements ne seront plus ciblés sur le club de la capitale française. Comme indiqué par le passé, QSI est très chaud pour racheter Malaga en Espagne et discute aussi pour le rachat de clubs anglais tels que Manchester United ou encore Tottenham. En plus d'avoir déjà récupéré des parts dans Braga au Portugal. « Nous envisageons plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Nous envisageons également d'autres sports. Nous voulons être un fonds sportif ambitieux » confie-t-on d’ailleurs à L’Equipe dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi.

L'UEFA ouvre la porte aux nouveaux projets globaux

A l’image du City Football Group qui possède Manchester City, New York City FC ou encore Troyes, le Qatar veut étendre sa galaxie. Si le PSG restera le fleuron de l'empire de QSI, les investissements devront se répartir entre les clubs, avec des mouvements possibles également pour relancer des carrières entre les joueurs d'une même entité, comme les Emirats Arabes Unis le font parfois avec les joueurs de Manchester City. La récente prise de parole de l'UEFA pour favoriser la multi-propriété va en tout cas en ce sens, et ouvre la porte à des investissements qui touchent la planète football dans son ensemble. Il reste à savoir dans quelle mesure le Qatar décidera d'être plus prudent et plus varié dans ses dépenses. Si le but de l'Emirat via QSI est de gagner de l'argent à travers les clubs de football, la mission risque d'être très compliquée, et annonce des lendemains beaucoup plus difficiles pour le PSG avec un budget plus restreint. Car actuellement, le club parisien concentre tous les investissements, et génère des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Un modèle qui commence à lasser l'Emir du Qatar visiblement.