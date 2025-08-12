Le Qatar ne vendra pas le PSG et le prouve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Certaines rumeurs ont fait état ces dernières semaines d’une intention du Qatar de se désengager progressivement du PSG. Des rumeurs qui ne tiennent pas selon un compte très bien informé sur le sujet.

Le Qatar souhaite-t-il vraiment se désengager progressivement du Paris Saint-Germain ? En décembre dernier, un représentant de QSI a été contraint de monter au créneau pour démentir les rumeurs d’une possible vente du PSG par le Qatar. « C’est complètement faux. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres extensions majeures du Campus qui viennent d'être annoncées. Ils envisagent d'investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans les domaines du football, du sport et du divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre » s’était notamment amusé un proche de l’état-major qatari.

Le Qatar ne veut pas vendre le PSG

Il faut savoir lire entre les lignes, des fois des messages se placent sur certains communiqués. Personne n’a relevé mais le président Nasser Al-Khelaifi a insisté deux fois sur un même message, lors de la signature de Chevalier et sur celle de Zabarnyi. Dans les deux… pic.twitter.com/BqLfJ3wSCn — La Source Parisienne (@lasource75006) August 12, 2025

Cela n’empêche certaines rumeurs de fleurir à gauche et à droite quant à une potentielle volonté de QSI de vendre le PSG au prix fort. Un scénario qui ne devrait pas voir le jour à court terme selon le compte spécialisé La Source Parisienne. « Il faut savoir lire entre les lignes, des fois des messages se placent sur certains communiqués. Personne n’a relevé mais le président Nasser Al-Khelaifi a insisté deux fois sur un même message, lors de la signature de Chevalier et sur celle de Zabarnyi. Dans les deux déclarations il parle et insiste sur le projet long terme du club. Comme un signal fort sur les intentions des propriétaires Qataris concernant le club parisien » a publié sur X le compte spécialisé, généralement très bien informé sur l’actualité du club de la capitale française.

Autrement dit, un départ du Qatar n’est pas du tout dans les tuyaux au Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour les supporters franciliens, dont certains craignaient logiquement un désengagement de QSI après la vitrine du Mondial au Qatar en 2022. Il n’en est finalement rien et ce n’est pas après le sacre tant désiré en Ligue des Champions que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar vont plier leurs bagages.