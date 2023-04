Le Qatar dompte l'UEFA, le mercato du PSG sera sexy

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Qatar a beau avoir des moyens financiers sans limite, il ne peut pas injecter autant d'argent qu'il le souhaite dans les caisses du Paris Saint-Germain. Cependant, la menace du fair-play financier a poussé les dirigeants à trouver des solutions.

La semaine dernière, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a dévoilé les comptes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison passée. Et concernant le Paris Saint-Germain, les chiffres communiqués sont forcément astronomiques. L’an dernier, les champions de France a dépensé 729 millions d’euros pour sa masse salariale, et au final le PSG s’en tire avec un déficit de 368 millions d’euros. Si le gendarme financier du football français n'a jamais eu la dent dure avec le club de la capitale, il n'en va pas de même avec l'UEFA, qui a infligé des amendes à Paris, mais jamais aucune sanction sportive. Et à priori, malgré ce bilan dans le rouge, Nasser Al-Khelaifi ne devrait pas trop souffrir au moment de rencontrer l'autorité européenne. Pourquoi ? C'est simple.

L'enveloppe de 80ME au mercato, c'est une blague

Marc Mechenoua, journaliste pour Goal.com, explique que les chiffres donnés l'an dernier à l'UEFA incluent les primes données à Kylian Mbappé dans le cadre de sa prolongation de contrat. Le PSG a donc discuté avec l'UEFA pour permettre que ce déficit soit essentiellement reporté sur l'an dernier, d'où cette explosion financière, et qu'ensuite les champions de France présentent un budget équilibré lors des saisons suivantes. Et notre confrère d'annoncer que pour cette année ce sera le cas avec un chiffre d'affaires record qui devrait dépasser les 800 millions d'euros, dont la moitié viendra des recettes liées au merchandising, tandis que le fameux contrat signé par la LFP avec CVC va rapporter 200 millions d'euros au PSG. Du jamais vu en Ligue 1. Malgré cela, les règles du fair-play financier sont claires, Paris, comme les autres, doit faire baisser le pourcentage de sa masse salariale dans son budget. Et en cela, la multiplication des joueurs prêtés a été une bonne chose. Et cela va donc donner de l'air lors du marché des transferts qui se profile.

Tandis que certains médias évoquaient une enveloppe budgétaire de 80 millions d'euros, Marc Mechenoua affirme le contraire. « En communication très régulière avec l'UEFA, le leader de L1 va se conformer à l'accord négocié et pourra vivre un mercato plus sexy et attractif que l'été dernier afin de se renforcer (...) L’enveloppe sera nettement supérieure aux 80 millions d’euros annoncés dans la presse il y a quelques semaines. Un chiffre qui avait d’ailleurs étonné en interne puisqu’il ne reposait sur aucun calcul. Selon nos informations, les services administratifs du club de la capitale lui ont remis des directives et plusieurs scénarios concernant les dépenses qui pourraient être effectuées. Dont un envisageant la présence de ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pour la saison prochaine », annonce même le journaliste de Goal. De quoi mettre des paillettes dans les yeux des supporters, même si dans le passé le PSG n'a jamais manqué de moyens financiers et s'est régulièrement planté.