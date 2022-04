Le PSG zappe la fête, Pochettino supplie les supporters

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Tout près du sacre, le Paris Saint-Germain a de grandes chances d’être officiellement champion de France samedi. L’entraîneur Mauricio Pochettino a donc demandé aux supporters de mettre leur colère de côté pour célébrer. Et ce même si le club n’a rien prévu de spécial pour l’occasion.

En s’imposant face à Nantes (3-2) mercredi, l’Olympique de Marseille n’a fait que repousser l’inévitable. Le Paris Saint-Germain sera bien champion de France, sans doute ce samedi puisque les Parisiens n’ont besoin que d’un point à domicile contre Lens. On pouvait donc s’attendre à ce que les dirigeants anticipent l’événement avec une célébration au programme. Mais non, RMC révèle que le club, si ne c’est un tour d’honneur des joueurs, n’a rien prévu avant la remise du trophée lors de la dernière journée de Ligue 1.

🗣 Mauricio Pochettino sur la nomination de Ten Hag à Manchester United et les anciennes rumeurs :



« J'ai toujours été complètement investi. Les rumeurs sont les rumeurs, vous ne devez pas y faire attention. Mon engagement avec le club est total. » — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 22, 2022

Pour l’ambiance samedi, il faudra donc compter sur les supporters, à qui Mauricio Pochettino a demandé de mettre les tensions de côté. « Il faut donner du crédit à l’équipe car elle est en position de gagner le titre en Ligue 1, a réclamé l’Argentin. Quand on ne le gagne pas c’est un problème important. Quand vous êtes sur le point de gagner, il faut y accorder du crédit. Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance de gagner le titre de champion de France. C’est important pour nous au niveau personnel, c’est important pour le club et c’est important pour les supporters. »

Pochettino espère une « parenthèse »

« Vous avez parlé des fans, j’espère que les supporters pourront célébrer avec nous, a poursuivi Mauricio Pochettino. C’est une parenthèse par rapport à la situation dans laquelle se trouve le club où personne n’est content. Je pense que cela serait bien d’avoir une ambiance fantastique au stade samedi, de gagner le match et de célébrer ensemble. Nous savons aussi que les critiques ont besoin d’être constructives. On écoute ces choses-là parce que les supporters sont une partie importante du club. Cela l’a toujours été dans l’histoire et au fil des années cela a bénéficié à tout le monde. » Pour le moment, le Collectif Ultras Paris n’a pas annoncé ses intentions.