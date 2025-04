Le PSG vise un international espagnol à 60ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a quelques pistes en tête pour venir renforcer son effectif l'été prochain. Comme souvent depuis l'arrivée de Luis Campos, le club de la capitale a déjà une cible dans son championnat préféré.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre sur le marché des transferts. Qui plus est depuis l'arrivée sur son banc de Luis Enrique. L'Espagnol a toujours des profils bien précis en tête à recruter. Des profils techniques et malléables. Avec Luis Campos, Luis Enrique forme un duo de travail efficace. L'été prochain, sur le mercato, le PSG voudra se renforcer à toutes les lignes. Les champions de France ont déjà placé leurs pions dans certains dossiers séduisants. Si la piste Rodrigo Mora a été vivement démentie par Luis Campos, en marge du match à Aston Villa, le club de la capitale a des vues sur un autre joueur du FC Porto.

Luis Enrique totalement fan de Samuel Omorodion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Omorodion Aghehowa (@samuaghehowa9)

En effet, selon les informations de Don Balon, Luis Enrique a récemment demandé à Nasser Al-Khelaïfi de recruter Samuel Omorodion. Le jeune attaquant espagnol régale au Portugal et sait que pas mal de clubs suivent son profil. Le Paris Saint-Germain pourrait donc bientôt passer à l'action et lui proposer une place de choix dans son effectif. Omorodion est estimé à quelque 50 millions d'euros par le FC Porto. Un certain prix pour un joueur à peine international espagnol et qui n'a que 20 ans. Le média rajoute néanmoins que le PSG serait prêt à proposer 60 millions d'euros au club de Porto.

Omorodion a planté 22 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec son club. Sa science du jeu, sa puissance et sa vitesse impressionnante en feront des atouts majeurs pour n'importe quelle équipe. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain aura gain de cause dans ce dossier qui promet de durer un certain temps.