Le PSG vise un crack brésilien bien connu

Auteur d’une saison très solide du côté de l’Atalanta, le milieu de terrain brésilien Ederson risque d’affoler le mercato. Un spécialiste du mercato assure que le PSG surveille la situation.

Le Paris Saint-Germain s’offrira-t-il un nouveau milieu de terrain cet été sur le mercato ? Très précautionneux sur ce début de marché estival, le club de la capitale surveille plusieurs pistes. Le duo Luis Campos, Luis Enrique veut renforcer l’effectif avec des jeunes joueurs. Le club, vainqueur de la Ligue des champions cette saison, suit la situation du joueur de l’Atalanta Bergame, Ederson. Le joueur pourrait quitter l’Italie et son club a déjà fixé son prix pour le vendre. Arrivé à l’été 2022 en provenance de la Salernitana, le milieu de terrain brésilien a disputé 49 matchs cette saison toutes compétitions confondues (cinq buts, deux passes décisives). Le troisième de la dernière Serie A a vu beaucoup de concurrents taper à sa porte pour son joueur. Ederson possède un contrat jusqu’en 2027 et il est évalué à 50 millions d’euros sur Transfermarkt.

🚨🆕 #Atalanta 🇧🇷 #TransferNews

Ederson’s future is up in the air!



🔹 Atalanta stands firm at a €50M price tag.



🔹 Juventus, Al-Hilal, and Tottenham are in the race.



🔹 PSG and Bayern Munich have also been monitoring his situation. pic.twitter.com/hOMzzUunq9