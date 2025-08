Le PSG vire Donnarumma, un ancien trouve ça normal

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

À l’approche de la reprise, le cas Gianluigi Donnarumma cristallise les regards du côté du Paris Saint-Germain. Le portier italien est invité à quitter le club de la capitale. En attendant, le vainqueur de la Ligue des champions négocie avec Lucas Chevalier. Une situation qui en rappelle une autre selon les observateurs.

Gianluigi Donnarumma ou Lucas Chevalier ? Le Paris Saint-Germain se pose actuellement la question pour garder ses cages l’an prochain. Le club de la capitale négocie l’arrivée du portier français du LOSC. Mais les Dogues ne sont pas vendeurs avant d’avoir trouvé leur remplaçant. En attendant, le PSG doit convaincre Gianluigi Donnarumma de trouver une porte de sortie après l’échec de sa prolongation de contrat. Le portier italien ne sait pas encore s’il va quitter l’hexagone. Une concurrence entre les deux l’an prochain pourrait rappeler des mauvais souvenirs aux supporters parisiens.

Un rappel du cas Navas – Donnarumma

🧤🔴🔵 Le PSG a informé Donnarumma de l'arrivée prochaine de Chevalier.@gregorypaisley: "C'est un copier-coller du cas Donnarumma-Navas. Beaucoup sont hypocrites, nous le jugeons sur ses 6 derniers mois mais pendant 2/3 ans il a fait flipper tout le monde" pic.twitter.com/47IhRJTuLn — After Foot RMC (@AfterRMC) August 1, 2025

Avec une Coupe du monde en fin de saison, les deux gardiens voudront avoir du temps de jeu pour espérer filer au Mondial Nord-Américain l’été prochain. Sur RMC, le consultant et ancien défenseur de Ligue 1, Grégory Paisley s’est exprimé sur la situation des deux gardiens au sein de la formation de Luis Enrique.

« C'est un copier-coller du cas Donnarumma-Navas. C’est une histoire de timing, tu as l’opportunité de faire Chevalier. C’est la volonté du club aussi. On est hypocrites, car on juge Donnarumma sur ses six derniers mois. En deux trois ans, il a fait flipper tout le monde, » explique-t-il. Il reste donc un mois au PSG pour trouver une solution avant l’arrivée de Lucas Chevalier. Le Français n’a pas encore signé du côté de la capitale française. De son côté, Gianluigi Donnarumma a eu des touches en Turquie et en Angleterre.