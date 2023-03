Le PSG viré de l'affiche vedette, Amazon et l'OM l'humilient

Dans : PSG.

Un peu moins de deux semaines après son élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes. Un match de haut de classement qui n'a pourtant pas eu la vedette, Amazon Prime lui préférant Reims-OM.

A l’exception de Nice, il n’y a plus aucune équipe française dans les différentes coupes européennes, et désormais les chaînes de télévision n’ont plus aucun impératif à programmer le Paris Saint-Germain à une date imposée, puisqu’en plus le club de la capitale est éliminé de la Coupe de France. Et ce dimanche, c’est encore une fois l’Olympique de Marseille qui a les faveurs du match vedette, l’OM se déplaçant à Reims, l’équipe en forme du moment menée par un Will Still très rafraîchissant. Prime Vidéo a donc choisi Reims-OM plutôt que PSG-Rennes, alors que Paris mène le classement de la Ligue 1 et que Rennes est l’une des grosses cylindrées de notre championnat de Ligue 1. Le diffuseur américain ne communiquant aucune audience, on ne sait pas si effectivement il y a un effet OM sur ses abonnés, mais les supporters marseillais savent quoi faire le dimanche soir, et cela depuis plusieurs semaines. Pas de quoi affoler les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais un petit peu quand même. Car en étant diffusé un dimanche à 17h05 sur Canal+ Sport, en n’étant plus le premier choix, il y a de quoi être troublé.

Le PSG plus vraiment intéressant pour la télé en Ligue 1 ?

Kylian Mbappé et Lionel Messi joueront donc de bonne heure, la vedette étant réservée à Alexis Sanchez et ses coéquipiers marseillais. Forcément cela interpelle, et c’est le cas de Benjamin Quarez, qui couvre l’actualité du PSG dans Le Parisien. « Alors que la réception de Rennes, cinquième de Ligue 1, avait sur le papier des airs de premier choix, elle n’a pas eu le droit au prime time sur les antennes du diffuseur. Reims - OM, affiche alléchante, mais pas clinquante, lui volera la vedette à 20 h 45. Paris aurait-il perdu de sa vigueur ? L’intérêt pour Lionel Messi et toute sa clique serait-il en chute libre ? », s’interroge le journaliste, qui rappelle que même Christophe Galtier doit encore se passer d’un paquet de joueurs pour ce match, Rennes avait battu le PSG en Bretagne et qu’il y a donc un intérêt sportif pour cette revanche. Cependant, il est clair qu'à l'exception du OM-PSG qui avait régalé, les dernières sorties de Paris en Ligue 1 ont été ennuyeuses, tandis que Marseille a rendu des copies haletantes, même si l'équipe de Tudor a connu les montagnes russes à l'image du nul de dimanche dernier contre Strasbourg donné sur Prime Vidéo. Sur le plan des audiences, il faut toutefois relativiser puisqu'en Ligue des champions, Canal+ a fait des scores énormes lors des matchs du Paris Saint-Germain.