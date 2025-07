Le PSG violemment recalé par le Messi Serbe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a vécu une saison historique et peut désormais se concentrer sur son mercato estival. Et le club de la capitale ne manquera pas de travail.

Le Paris Saint-Germain sort d'une saison riche en émotions. Le club de la capitale aura notamment réalisé son rêve, à savoir celui de remporter la Ligue des champions. C'est désormais l'heure des vacances pour les hommes de Luis Enrique. La direction va elle se projeter sur le marché des transferts estival. Les pensionnaires du Parc des Princes ne manquent pas de travail. S'ils ont pas mal de pistes en tête pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique, ils viennent néanmoins de subir un nouvel échec concernant un crack du football mondial.

Maksimovic échappe au PSG

Après avoir déjà vu filer Endrick, Estevao ou encore Franco Mastantuono, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas non plus Andrija Maksimovic. Selon certains médias serbes, dont Mozzartsport, le milieu offensif va en effet s'engager dans les prochaines heures avec Leipzig. Le montant du transfert ? 14 millions d'euros, dont 500 000 euros de bonus facilement atteignables. L'Etoile Rouge de Belgrade touchera en plus 10 % sur une éventuelle future revente. Le PSG devra se relever de ce nouvel échec, alors que Luis Campos avait envoyé son collaborateur Mark Jusuf observer Maksimovic cette saison et qu'une rencontre avait même eu lieu avec l’entourage du Serbe. Mais c'est bien Leipzig qui a eu gain de cause et qui va devoir s'occuper du développement du « Messi Serbe ». Le PSG a sans doute d'autres pistes en tête. La priorité des champions d'Europe reste toutefois de renforcer le secteur défensif. Illya Zabarnyi (Bournemouth) est le joueur sur lequel le Paris Saint-Germain a flashé. Mais il faudra payer le prix fort pour faire partir l'Ukrainien des Cherries.