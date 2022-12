Le PSG victime n°1 du Mondial au Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les joueurs de Ligue 1 qualifiés pour les demi-finales du Mondial ont peu de chances de disputer le prochain match du championnat de France.

En effet, la prochaine journée de Ligue 1 se disputera juste après Noël avec des matchs au programme les 28 et 29 décembre prochain. Du côté de Rennes, Bruno Genesio a d’ores et déjà acté les absences de Lovro Majer (Croatie) et de Steve Mandanda (France) pour le déplacement à Reims le jeudi 29 décembre prochain. Le club breton ne sera pas le seul à déplorer de grosses absences pour la reprise de la Ligue 1 car selon L’Equipe, tous les joueurs de Ligue 1 qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde vont bénéficier d’au minimum une dizaine de jours de vacances par la suite et seront donc absents pour la 16e journée de Ligue 1. Mais quel sera le club français le plus pénalisé ? Sans surprise, il s’agit du Paris Saint-Germain, club évoluant en Ligue 1 qui compte le plus de demi-finalistes de la Coupe du monde.

Les demi-finalistes du Mondial vont manquer la 16e journée de L1

En effet, trois Parisiens sont au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du monde : Achraf Hakimi (Maroc), Kylian Mbappé (France) et Lionel Messi (Argentine). Selon le quotidien national, ces trois joueurs sont certains de manquer le match du Paris Saint-Germain contre Strasbourg le mercredi 28 décembre prochain car ils ne quitteront pas le Qatar avant le 18 décembre en raison de la petite finale de la Coupe du monde. Ensuite, ils bénéficieront de quelques jours de repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement sous la direction de Christophe Galtier. Rennes et le PSG ne sont pas les seuls clubs concernés puisque l’OM a également de grandes chances d’être privé de deux titulaires pour la réception de Toulouse le 29 décembre prochain : Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. De son côté, Laurent Blanc devra sans doute composer sans Nicolas Tagliafico pour le déplacement de l’OL à Brest le 28 décembre. Contre toute attente, Angers sera également l’un des clubs impactés avec les présences en demi-finale des internationaux marocains Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, qui manqueront sans doute le déplacement à Ajaccio. La Coupe du monde aura donc encore de grosses conséquences pour les clubs de Ligue 1, même lorsque le Mondial au Qatar sera terminé.