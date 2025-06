Le PSG veut un prodige de 19 ans pour sa défense

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos essaie toujours d'avoir un coup d'avance au mercato. Et c'est pour cela que le conseiller sportif du PSG s'intéresse à Martim Fernandes, le jeune défenseur portugais de Porto qui pourrait être la doublure d'Achraf Hakimi.

On l'a encore vu dimanche contre l'Inter Miami, Achraf Hakimi ne se ménage pas, le latéral marocain ne semblant pas à la peine alors qu'il sort d'une saison inouïe avec le Paris Saint-Germain. Tandis que dans son pays, certains font de lui le candidat logique au Ballon d'Or, Hakimi ne peut cependant pas tout faire, et tout le temps, c'est pour cela que Luis Enrique a demandé à Luis Campos de chercher un joueur capable de devenir une doublure sérieuse à l'international marocain, et pourquoi pas son successeur sur le long terme. Et, selon plusieurs sources, dont ESPN, c'est pour cela que le conseiller sportif du PSG pense très sérieusement à Martim Fernandes, le défenseur de 19 ans du FC Porto dont la valeur est estimée à 12 millions d'euros.

Le PSG fait son mercato au portugal

Même si on sait que le prix de Martim Fernandes va exploser si le Paris Saint-Germain commence les négociations avec les dirigeants de Porto, la signature du défenseur, international dans les catégories jeunes au Portugal, est un pari qui peut s'avérer gagnant pour les champions d'Europe. De son côté, Martim Fernandes, victime d'un spectaculaire accident de la route sans gravité la semaine passée, comme l'a rapportée le quotidien Record, ne serait pas contre un transfert vers le PSG, où il sait qu'il retrouvera plusieurs de ses compatriotes, désormais devenus des cadres du club français, mais également de l'équipe nationale du Portugal.

Most key passes per 90 in the Top 7 Leagues 2024/25 🔑



🇫🇷 1.35 — Michael Olise (Bayern, 23)

🇫🇷 1.29 — Désiré Doué (PSG, 19)

🇵🇹 1.23 — Martim Fernandes (Porto, 19)

🇵🇹 1.22 — Nuno Tavares (Lazio, 25)



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/UMuJmbn0qY — DataMB (@DataMB_) June 22, 2025

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a transmis aucune offre au FC Porto pour son jeune latéral droit, mais Luis Campos reste très attentif à la situation, et attend le retour en Europe, après le Mondial des Clubs, pour avancer ses pions dans ce dossier qui n'est pas la priorité numéro 1 du mercato parisien. Cependant, compte tenu de l'intérêt de nombreux clubs européens, dont Manchester United, Leverkusen ou bien encore l'AC Milan, pour ne citer qu'eux, il se pourrait bien que le PSG fasse rapidement une offre foudroyante afin de ne pas passer à côté du prodige de Porto.