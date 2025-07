Le PSG veut sa revanche, le Bayern est mort de rire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Battu à l’Allianz Arena (1-0) en Ligue des Champions en novembre dernier, le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern Munich avec un sentiment de revanche. Un état d’esprit difficilement compréhensible du côté bavarois.

Le Paris Saint-Germain jouera plus qu’un quart de finale du Mondial des clubs. Ce samedi (18h), les hommes de Luis Enrique tiendront à effacer leur défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions en novembre dernier. Ce sentiment de revanche a été confirmé par Ousmane Dembélé, et surtout par son coéquipier Bradley Barcola, encore marqué par ce revers.

PSG : Luis Enrique déchire l'offre pour Barcola https://t.co/YE9pQXmTIL — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

« Je pense que c'est notre plus grande source de motivation aujourd'hui, ce sentiment de revanche, a prévenu l’ancien Lyonnais. Quand on avait perdu chez eux, ça avait été très dur chez nous. Ça a été un des déclics de la saison. Cette défaite nous avait fait mal, elle nous a fait prendre conscience qu'à ce moment-là, on n'avait plus beaucoup de chances de continuer dans cette Ligue des Champions. » La presse allemande s’est évidemment empressée de relayer l’état d’esprit des Parisiens. Mais le défenseur central du Bayern Munich Dayot Upamecano n’y comprend pas grand-chose.

Upamecano ne comprend pas

« Je ne vois pas de quel sentiment de revanche on parle, s’est étonné l’international français. On va jouer ce match-là comme une finale. Et que le meilleur gagne ! On est encore plus forts, on progresse avec notre entraîneur. On est tous impliqués, on sent que l'équipe progresse et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On sait que ça va être un match difficile, ils ont progressé. Ça fait un petit moment qu'on a joué contre eux. C'était un match serré, on n'a pas gagné 3-0. On va tout faire pour ramener la victoire. » Chez les Bavarois, c’est l’envie de sortir le champion d’Europe qui anime le vestiaire de Vincent Kompany.