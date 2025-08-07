Le PSG veut Rodrygo pour remplacer Barcola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Rodrygo pourrait repartir de plus belle en cas de départ de Bradley Barcola cet été. Le club parisien pense en tout cas très fort à l’ailier du Real Madrid et ne s’interdit pas de passer à l’action.

Focalisé sur les dossiers Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain n’a pour l’instant pas prévu de recruter en attaque. Le club parisien surveille les opportunités, et ne s’interdit pas de tenter un coup en fin de mercato avec un attaquant polyvalent capable d’intégrer le système de Luis Enrique. Le dossier Bradley Barcola pourrait toutefois accélérer le processus. L’international français est la cible de Liverpool, et rien ne dit que le PSG ne craquera pas en cas de proposition aux alentours de 100 millions d’euros.

🚨 PSG would target a move for Rodrygo if Bradley Barcola were to leave the club.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/xcirIwkX42 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 6, 2025

Dans l’optique d’un éventuel départ de Bradley Barcola d’ici la fin du mercato, le champion d’Europe en titre a réactivé la piste Rodrygo. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain aurait l’intention de foncer sur l’ailier brésilien du Real Madrid pour compenser un éventuel départ dans son secteur offensif. Un temps ciblé par Liverpool ou encore le Bayern Munich, le joueur deux fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le club merengue n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Insatisfait de son temps de jeu au Real Madrid, où Xabi Alonso l’a très peu fait jouer lors de la Coupe du monde, Rodrygo est toujours favorable à un départ de la capitale espagnole.

Le PSG pense de nouveau à Rodrygo

Le club de la Casa Blanca n’y voit pas non plus d’inconvénient, à condition de récupérer au moins 100 millions d’euros dans la transaction. En vendant Bradley Barcola et en achetant Rodrygo pour des sommes similaires, Paris pourrait donc réaliser une opération blanche sur le plan financier. Reste à voir si Luis Enrique validera ce mouvement, ou si l’ancien sélectionneur de l’Espagne préfèrera finalement garder Bradley Barcola, pour qui des négociations sont en cours pour une prolongation avec une revalorisation salariale. Voilà en tout cas un dossier qui devrait animer le mois d’août au PSG, où l’on espère annoncer bientôt les signatures d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier.