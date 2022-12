Le PSG veut plomber le Barça avec l’aide de Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà intéressé par Frenkie de Jong avant sa signature au FC Barcelone en 2019, le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge sur les conseils de Lionel Messi. Cet été, le Barça aurait sûrement ouvert la porte aux discussions. Mais la situation du milieu néerlandais a bien changé en première partie de saison.

Nasser Al-Khelaïfi ne laisse pas passer l’occasion d’enfoncer le FC Barcelone. Selon le quotidien El Pais, le président du Paris Saint-Germain a sollicité son attaquant Lionel Messi pour savoir si Ansu Fanti serait une bonne recrue. L’Argentin aurait alors répondu à son supérieur que s'il souhaitait vraiment réaliser un gros coup, mieux valait recruter Frenkie de Jong, que la Pulga considère comme le meilleur joueur du Barça. Le patron du club de la capitale est peut-être du même avis, lui qui avait tenté d’attirer le milieu de terrain avant sa signature chez les Blaugrana en 2019.

🔥 Le plus probable est que Leo Messi continue au PSG ! 🔴🔵



✅ Le club a déjà montré sa volonté de le prolonger, c’est une priorité.



🇦🇷 Leo Messi se sent bien à Paris notamment grâce à sa relation avec Marco Verratti, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. @SiqueRodriguez pic.twitter.com/UU9NNWaHIw — Media Parisien (@MediaParisien) December 11, 2022

Autant dire que le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Cet été, l’initiative aurait sans doute été plus simple. Le Barça, en grande difficulté avec le fair-play financier de la Liga, essayait de pousser Frenkie de Jong vers la sortie. Mais la tâche s’annonce beaucoup plus difficile à partir de cet hiver. En effet, le Néerlandais a retrouvé sa place dans le onze de Xavi. L’entraîneur blaugrana en a fait un intouchable et empêchera probablement la direction d’envisager son départ. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain que l’on sait en conflit avec le FC Barcelone.

Le Barça retient De Jong

Les tensions entre les deux clubs ne devraient pas faciliter d’éventuels échanges. D’ailleurs, le directeur sportif du Barça Jordi Cruyff a récemment mis les choses au clair. « Frenkie de Jong en vente ? Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, a répondu le dirigeant à Sport la semaine dernière. Dans le football, il y a des périodes et parfois elles ne sont pas seulement liées à des aspects sportifs. La situation du fair-play financier... Mais le temps est passé et il a un rôle important. » Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’envisage pas non plus un transfert.