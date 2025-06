Le PSG veut chiper un crack brésilien au Barça

Attentif au développement de jeunes joueurs prometteurs dans le monde entier, le Paris Saint-Germain a un œil sur le Brésilien Zé Lucas. Mais à l’heure actuelle, c’est le FC Barcelone qui est annoncé en pole pour la signature du milieu de Sport Recife.

La stratégie est de plus en plus répandue. A l’image du Real Madrid, certains cadors européens choisissent de miser sur de très jeunes talents avant de voir leur prix exploser sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain fait également partie de ces formations prêtes à parier sur un potentiel. Ainsi, le club de la capitale est annoncé parmi les courtisans de Zé Lucas. Alors qu’il fêtait ses 17 ans en mars dernier, le milieu de terrain s’est déjà offert le statut de titulaire à Sport Recife.

Le capitaine des U17 brésiliens bénéficie d’une sacrée cote, lui que l’on considère comme l’un des jeunes les plus prometteurs de sa génération en Amérique du Sud. Son évolution n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, nous apprend le journaliste Ekrem Konur, qui cite aussi Chelsea, l’Atlético Madrid et surtout le FC Barcelone parmi les concurrents du champion d’Europe. Le club catalan a entamé des négociations pour le transfert de Zé Lucas. Et selon les informations de Marca, le Barça serait même en discussions avancées avec Sport Recife.

🚨🆕 #FCBarcelona 🇧🇷 #Transfer

Barcelona are in talks to sign 17-year-old Brazilian midfielder Zé Lucas from Sport Recife.



👀 The Brazil U17 captain is already starting in Série A and is seen as one of South America’s top prospects.



🫵PSG, Chelsea & Atlético Madrid have also… pic.twitter.com/mrYHqOeL1K