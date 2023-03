Le PSG version Qatar, José Mourinho a la bave aux lèvres

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Christophe Galtier s’écrit plus que jamais en pointillés au PSG et le nom de José Mourinho a déjà filtré pour lui succéder. L'entraineur portugais est bouillant pour faire le grand saut.

Entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho, le raccourci est facile dans la mesure où l’entraîneur de l’AS Roma a de très bonnes relations avec le coordinateur sportif du club parisien Luis Campos. Cinquième de Série A, la Roma est toujours dans la course à la qualification en Ligue des Champions dans l’optique de la saison prochaine. En effet, le club de la Louve n’a qu’un point de retard sur l’AC Milan et trois unités de retard sur l’Inter Milan. Cela étant, après bientôt deux ans à Rome, José Mourinho ne serait pas contre l’idée de changer d’air. Et selon les informations de Calcio Mercato, le technicien portugais a bien évidemment été mis au courant d’un potentiel intérêt du PSG à son égard. Un intérêt qui ne laisse pas insensible le « Special One », lequel a fait savoir à ses proches qu’il n’attendait qu’une chose : l’appel de l’Emir du Qatar ou de Luis Campos afin de lui proposer le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.

José Mourinho rêve du banc du PSG

😂🥶 There are two types of people in this world: one is José Mourinho, the other is Tammy Abraham! pic.twitter.com/zpBfuQnJ57 — EuroFoot (@eurofootcom) March 6, 2023

Éternel gagnant, José Mourinho se dit frustré par le manque de compétitivité de l’effectif romain. Le travail du Portugais au sein du club de la Louve est reconnu et apprécié de tous les supporters et les observateurs, mais José Mourinho aimerait disposer d’une équipe capable de rivaliser avec Naples et l’Inter pour le titre de champion d’Italie, ce qui n’est assurément pas le cas. Frustré, le Special One a ainsi fait savoir à ses proches qu’il attendait avec impatience l’appel du Paris Saint-Germain, sans avoir la garantie pour autant que cela arrive. Au PSG, la piste José Mourinho a quelques défenseurs, même s’il ne fait pas l’unanimité. A la fois, le coach portugais est perçu comme un entraîneur à poigne qui saura faire régner l’autorité dans le vestiaire face aux stars du PSG. Mais par ailleurs, José Mourinho n’est pas vraiment un coach réputé pour bien faire jouer ses équipes, ce qui peut faire tiquer certains joueurs et dirigeants. Quoi qu’il en soit, la réflexion existe à Paris au sujet de la piste Mourinho, lequel a d’autres courtisans en Europe dont Newcastle en Premier League.