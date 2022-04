Le Qatar va vendre le PSG, la boule puante venue de Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les journalistes de l'émission El Chiringuito vivent mal le suspense autour du dossier Kylian Mbappé et ce lundi soir, ils ont décidé de s'attaquer au PSG, affirmant que le Qatar voulait vendre le club français après le Mondial 2022.

Josep Pedrerol n’en peut plus, et le journaliste d’El Chiringuito a décidé de faire un spécial Mbappé ce lundi soir. Mais n’ayant rien de bon à annoncer à ses fans concernant l'attaquant français, celui qui est la courroie de transmission du Real Madrid et de son président, a demandé à un de ses collègues, Eduardo Aguirre, de dénicher un scoop sur le Paris Saint-Germain. Et cette fois, le journaliste espagnol n’a pas fait dans le détail, puisqu’il affirme qu’une fois le Mondial terminé au Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani va mettre en vente le club de la capitale, 11 ans après l’avoir acheté aux investisseurs américains de Colony Capital. Autrement dit, Kylian Mbappé ne restera pas au PSG puisque le leader du Championnat de France va perdre la totalité de ses forces financières.

Le Qatar a lancé un investissement de 300 millions d'euros pour le centre d'entraînement du PSG

Bien évidemment, Eduardo Aguirre n'a aucun élément sérieux pour étayer sa thèse d'un retrait imminent du Qatar, alors même que Doha a lancé le gigantesque chantier du centre d'entraînement du PSG dont le coût total est estimé à 300 millions d'euros. De même, l'implication de Nasser Al-Khelaifi dans l'Association des Clubs Européens, dont le patron du Paris Saint-Germain est le président, n'est pas évoquée par le journaliste d'El Chiringuito, émission qui a toujours soutenu Florentino Perez avec la Super League. Dans la journée, un quotidien espagnol avait lui évoqué une étude récente qui chiffrait la valeur du PSG à plus d'un milliard d'euros, ce qui a forcément ouvert les vannes, L'Equipe étant citée dans ce dossier bien malgré lui puisque jamais le quotidien sportif n'a évoqué la vente imminente du Paris Saint-Germain.