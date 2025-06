Le PSG vend son buteur vedette pour un prix monstrueux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un précieux rôle de joker cette saison, Gonçalo Ramos ne sera pas retenu par le PSG lors du mercato. Le club parisien a déjà fixé son prix pour l’attaquant portugais et n’a pas l’intention de le brader.

Remplaçant aux yeux de Luis Enrique tout au long de la saison, Gonçalo Ramos a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu au Paris Saint-Germain. L’ancien buteur du Benfica Lisbonne a inscrit 18 buts et a délivré 6 passes décisives, un bilan excellent au vu du faible temps de jeu de l’international portugais dans la capitale cette saison. Le plus souvent remplaçant au profit de l’intenable Ousmane Dembélé, le buteur de 23 ans fait partie des joueurs qui sont susceptibles de quitter la capitale lors du mercato cet été. Il faut dire que Gonçalo Ramos aspire logiquement à retrouver un statut de titulaire, ce qui ne sera pas le cas au PSG l’an prochain.

Plusieurs clubs s’intéressent à lui, dont Manchester United ou encore la Juventus Turin. L’intérêt des Bianconeri a d’ailleurs été confirmé par le site Tutto Juve, qui explique que la Vieille Dame suit depuis plusieurs mois la situation de Gonçalo Ramos, et pourrait dégainer une offre dans les semaines à venir pour tenter de s’attacher ses services. Le média indique que Gonçalo Ramos est « mécontent » de sa situation au PSG et que son départ est plus que jamais à l’ordre du jour. Le joueur ferait pression sur Luis Campos afin que ce dernier accepte son départ. Gonçalo Ramos peut être rassuré, le Paris Saint-Germain ne le retiendra pas de force cet été.

Gonçalo Ramos à vendre, le PSG est gourmand

Il n’est pas non plus question de le brader. Deux ans après son transfert pour 65 millions d’euros hors bonus, le récent vainqueur de la Ligue des Champions souhaite rentrer dans ses frais. Paris espère par conséquent un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros pour le futur transfert de Gonçalo Ramos. Une somme importante au vu du faible temps de jeu de l’international portugais cette saison, mais que le PSG juge correcte au vu du potentiel du joueur et de ses statistiques. Le média italien l’affirme, Gonçalo Ramos ne manquera pas d’offres ni de courtisans cet été. Reste à voir si la Juventus Turin, qui le suit de très près, a une chance de rafler la mise. Le dossier s’annonce à priori compliqué pour l’équipe d’Igor Tudor, qui privilégierait un prêt, une formule pas vraiment souhaitée par le board parisien.