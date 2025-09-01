Le PSG vend Carlos Soler à prix discount

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La dernière journée du mercato sera cruciale au PSG afin de dégraisser l’effectif des derniers indésirables. Parmi eux, Carlos Soler a trouvé un point de chute et va comme prévu s’engager à la Real Sociedad.

Les clubs de Ligue 1 sont dans tous leurs états ce lundi, jour de clôture du mercato à 20 heures. L’OM, le Paris FC, Rennes ou encore l’OL sont par exemple sur le pont pour accueillir leurs derniers renforts. La situation est bien différente au Paris Saint-Germain, où l’enjeu majeur est de continuer à dégraisser l’effectif de ses nombreux indésirables. Les situations de Marco Asensio, de Randal Kolo Muani ou encore de Gianluigi Donnarumma sont par exemple à suivre. Carlos Soler fait également partie des joueurs que le PSG cherche à vendre.

Selon les informations d’Abdellah Boulma, tout est bouclé pour le départ de l’ancien capitaine du FC Valence. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l’international espagnol va retrouver la Liga puisque Carlos Soler est attendu dans la journée en Espagne pour s’engager en faveur de la Real Sociedad. Tout a été dit sur ce dossier, entre un transfert définitif, un prêt sec ou un prêt avec option d’achat. Selon l’insider, il s’agira d’un transfert pour Carlos Soler à la Real Sociedad.

Carlos Soler à la Real Sociedad pour 8 ME

Le Paris Saint-Germain a en revanche fait un gros effort sur ses prétentions puisque l’accord porte sur un deal à hauteur de 8 millions d’euros. Une somme raisonnable pour le club espagnol, mais le PSG n’avait pas vraiment le choix d’effectuer un tel effort pour que la Real Sociedad puisse payer le transfert et assumer le salaire de celui qui était prêté l’an passé à West Ham. Pour les dirigeants parisiens, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en tête, l’essentiel est ailleurs et l’objectif est avant tout de se séparer des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. C’est désormais chose faite avec Carlos Soler.