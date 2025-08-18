Hakimi en surchauffe, le PSG doit recruter

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux semaines de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a déjà signé ses deux priorités, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais le PSG pourrait rapidement recruter un nouveau défenseur.

Les champions d'Europe ont dépensé 125 millions d'euros pour recruter le gardien de but français de Lille et le défenseur central ukrainien de Bournemouth, mais cela pourrait ne pas être suffisant. Alors que la période des transferts se termine le 1er septembre à 20 heures, le PSG doit vendre quelques joueurs, mais le club de la capitale pourrait également se mettre en action pour renforcer encore plus l'effectif de Luis Enrique.

C'est l'avis de Ludovic Obraniak qui estime qu'il y a encore un secteur que le Paris Saint-Germain peut encore muscler un peu plus, c'est celui de sa défense. L'ancien joueur a évoqué la fin du mercato du PSG dans L'Equipe du Soir, et pour lui la priorité des priorités est de trouver une doublure à Achraf Hakimi pour être tranquille la saison prochaine.

Hakimi doit être protégé par le PSG

Il est vrai que le défenseur international marocain a fini la saison passée totalement cramé, Achraf Hakimi ayant joué presque toutes les rencontres du PSG et avec sa sélection. Ludovic Obraniak estime que même si Hakimi est au sommet de son art, les dirigeants parisiens doivent tout de même être prudents avec celui qui est un candidat potentiel au Ballon d'Or et recruter un joueur de plus.

« Je pense quand même qu’il y a un poste sur lequel il va falloir réfléchir, c’est celui d’arrière droit. Car Achraf Hakimi a encore un calendrier démentiel avec la Coupe d’Afrique des Nations, la Coupe du monde qui va arriver, le PSG va quand devoir penser à lui et le faire souffler de temps en temps. Est-ce que Zaïre-Emery est une option ? Je ne suis pas certain, même si en Ligue 1 cela peut suffire », a confié l'ancien milieu de terrain, devenu consultant pour la chaîne L'Equipe.