Le PSG va virer six joueurs en dix jours

Par Claude Dautel

En recrutant Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi et Renato Marin, le Paris Saint-Germain a répondu aux attentes de Luis Enrique. Mais le PSG va désormais mettre un énorme coup de balai dans son vestiaire.

Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Renato Sanches, Marco Asensio et Ilyes Housni ont un point commun au PSG, c'est que les six joueurs ne savent pas où ils évolueront la saison prochaine. Mais ils sont déjà prévenus que tout sera fait d'ici au 1er septembre à 20 heures pour que ce ne soit plus au Paris Saint-Germain. Luis Enrique et Luis Campos ont fait un court, mais onéreux recrutement, en dépensant plus de 120 millions d'euros pour s'offrir le gardien de but de Lille, le défenseur ukrainien de Bournemouth, Renato Marin arrivant libre de l'AS Rome, place à présent au ménage et L'Equipe confirme que six joueurs sont appelés à partir dans les dix prochains jours.

Le PSG fait de la place dans le vestiaire

Pour certains, cela sera probablement facile et rapide, on pense à Renato Sanches qui est déjà proche de Trabzonspor, à Carlos Soler, annoncé en contact avancé avec Villarreal ou bien encore Iliyes Housni, qui devrait être prêté, tandis que Marco Asensio a de sérieuses touches en Premier League. Mais il y a deux opérations qui donnent encore du fil à retordre, et comme par hasard, ce sont celles qui devraient permettre d'empocher deux très gros chèques. Car pour Gianluigi Donnarumma et Randal Kolo Muani, les choses s'éternisent, même si du côté de Luis Campos, on est convaincu que le gardien de but italien et l'attaquant français vont finalement partir.

Dans le collimateur de Manchester City, Gigio Donnarumma attend juste que le club anglais se débarrasse d'Ederson, lequel est en partance vers le championnat de Turquie. Une fois que le Brésilien sera parti, les Cityzens et le PSG pourront négocier, même si Manchester United est toujours à l'affût. Un duel mancunien qui pourrait profiter financièrement au PSG, qui espère toucher plus de 40 millions d'euros pour le rachat de la dernière année de contrat de Donnarumma.

S'agissant de Randal Kolo Muani, même si les médias italiens annoncent chaque jour depuis plusieurs semaines que l'accord entre la Juventus et le Paris Saint-Germain est imminent, ce n'est pas le cas. L'attaquant international français a beau avoir déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans avec le club turinois, la Juventus n'a pas encore fait l'offre financière qu'il fallait pour convaincre le PSG de lui prêter Kolo Muani, l'option d'achat donnant lieu à bien des turpitudes. Tant que le club italien n'ira pas au niveau attendu par les champions d'Europe, Randal Kolo Muani ne retrouvera pas l'équipe d'Igor Tudor.