Le PSG va tenter un coup énorme cet hiver

Par Corentin Facy

Le PSG a été très discret sur le marché des transferts cet été, avec seulement deux recrues majeurs, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Luis Campos pourrait toutefois se rattraper au mois de janvier.

Au contraire de clubs tels que l’OM, l’OL, l’AS Monaco ou encore le Paris FC et Strasbourg, le Paris Saint-Germain a été très calme sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale s’est contenté de deux recrues majeurs, à savoir Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, recrutés en provenance de Lille et de Bournemouth. Pour le reste, le PSG a surtout dégraissé avec les départs de Donnarumma, Kolo Muani, Asensio, Skriniar ou encore Renato Sanches et Soler. Il faut dire qu’au vu de son effectif, Luis Enrique estimait qu’il n’avait pas besoin de tout chambouler cet été, après avoir gagné la Ligue des Champions la saison dernière.

Cela ne veut pas dire pour autant que le Paris SG sera inactif dans six mois lors du mercato d’hiver. Au contraire, le site AllezParis nous apprend que Luis Campos se verrait bien effectuer un nouveau coup à la Kvaratskhelia. En janvier dernier, le directeur sportif du PSG a bouclé un deal magistral en plein hiver avec la signature du Géorgien en provenance de Naples, à un prix bien plus avantageux que celui fixé par le club italien six mois plus tôt. Cette tactique a fait ses preuves au Paris Saint-Germain à tel point que selon le média, elle pourrait de nouveau être utilisée en janvier prochain.

Le PSG veut refaire une Kvaratskhelia

L’idée serait une fois de plus de renforcer le secteur offensif mais cette fois avec un gaucher capable de jouer à droite et de rentrer dans l’axe sur son pied fort. Le profil du joueur recherché colle avec celui de Maghnes Akliouche, pour qui le PSG s’est renseigné cet été, sans aller plus loin au vu tarif fixé par l'ASM. Il semble en revanche difficile à concevoir que Monaco acceptera de s’en séparer en pleine saison, et encore moins à un concurrent en Ligue 1. Il reste en tout cas à voir quelle sera la cible du PSG, qui était par ailleurs intéressé par Franco Mastantuono cet été, avant que ce dernier choisisse finalement le Real Madrid. Les supporters parisiens sont en tout cas prévenus, il y a fort à parier que le champion d’Europe dégaine en janvier prochain et anime le mercato hivernal.