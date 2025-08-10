Le PSG va surprendre encore deux fois au mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Assez discret au mois de juillet, le Paris Saint-Germain lance enfin son mercato avec la venue de Lucas Chevalier en attendant Illya Zabarnyi. Cependant, ils ne seront pas les dernières recrues de l'été. Luis Campos a encore deux joueurs à faire venir.

Il aura fallu attendre le 9 août pour que le Paris Saint-Germain dépense officiellement ses premiers sous au mercato. Après l'arrivée libre du jeune gardien Renato Marin il y a quelques semaines, Lucas Chevalier est devenu samedi le premier transfert payant des Parisiens cet été. Illya Zabarnyi va suivre rapidement, permettant au PSG de renforcer son secteur défensif. Déjà très complet, l'effectif des champions d'Europe ne possède pas beaucoup de points faibles. Néanmoins, la direction parisienne ne se contentera pas de cette équipe et sera très active dans les prochains jours.

Un milieu et un ailier attendus à Paris

Selon les informations du compte X PSGInside-Actus, le PSG entend recruter deux joueurs supplémentaires au plus vite. Il s'agit d'un milieu défensif pour « apporter plus de stabilité dans l’entrejeu, notamment pour pallier les absences et permettre une meilleure rotation dans un calendrier chargé ». Un ailier est aussi désiré pour offrir une nouvelle solution offensive à Luis Enrique et renforcer la compétitivité de son attaque. Un autre défenseur pourrait aussi être recruté en cas de départ de Beraldo notamment.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 : 𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐙𝐚𝐛𝐚𝐫𝐧𝐲𝐢 𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐯𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬



Paris reste discret sur les pistes suivies actuellement. Concernant l'ailier, on a surtout entendu parler du Monégasque Maghnes Akliouche mais l'ASM se montre trop gourmande sur le plan financier pour le PSG. Côté milieu défensif, les Parisiens apprécient le profil d'Ederson (Atalanta) depuis plus d'un an sans avoir été plus loin que de simples renseignements pour l'instant. Luis Campos peut aussi explorer le marché portugais, son préféré, avec le joueur de Porto Alan Varela. Reste à s'accorder avec les clubs concernés sur un prix convenable et c'est sans doute le principal obstacle pour Paris.