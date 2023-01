Le PSG va se faire défoncer par Reims, l'incroyable discours

Dans : PSG.

Mal parti en Ligue 1, Reims s'est très bien relancé avec son nouvel entraîneur Will Still. Le Belge de 30 ans a trouvé la tactique et surtout les mots pour ses joueurs. Dernier exemple en date, juste avant le match face au PSG.

Dans l'ombre de l'OM et du RC Lens, c'est l'équipe en forme en Ligue 1. Le Stade de Reims est imbattable depuis début octobre. Les Champenois sont sur une série de 11 matchs sans défaite en championnat, avec en parallèle une qualification en huitième de finale de la coupe de France. Une belle dynamique due en grande partie à l'intronisation de Will Still sur le banc. Le Belge de 30 ans, ancien adjoint d'Oscar Garcia, a donné un nouveau souffle aux Rémois. Très séduisant sur le plan du jeu, Reims semble aussi métamorphosé dans l'état d'esprit.

Will Still veut les trois points au Parc !

Reims n'a peur de personne, en témoignent ses matchs nuls contre le PSG et à Lille ainsi que son succès face à Rennes après la trêve coupe du monde. Will Still est l'homme clé, ayant su fédérer un groupe qui l'a totalement adopté. Des joueurs, sous le charme de son discours, qui ont milité auprès de la direction pour qu'il reste au-delà de son intérim. On comprend peut-être pourquoi au vu du discours galvanisant qu'il leur a réservé avant le déplacement au Parc dimanche face au PSG. Prime Vidéo, diffuseur du match, en a donné un aperçu.

« Si vous avez cru qu’on va aller au Parc et que l’arbitre va nous donner quoi que ce soit, que dalle ! (avec un geste explicite). Alors c’est bien de se plaindre, de rouspéter et de dire « Ah, il y a ça et ça ». Si t’as les c***lles grosses comme cela, tu le fais dimanche aussi. Problème, c’est qu’on va avoir une décision contre nous et on va faire comme cela (il fait un geste de protestation avec les bras) et on abandonne. Alors oui, on est nuls, on le fait exprès. Reste lucide là-dedans ! Alors c’est 3 points ici, chouette, super. C’est 3 points aussi dimanche. Tu veux être un bonhomme ici, tu sera un bonhomme au Parc aussi ! Tu te bats parce que t’as besoin de te battre mais tu fermes ta gueule ! Sinon, c’était une bonne séance », clame Will Still auprès de ses hommes. Une confiance légitime au vu de la forme rémoise mais aussi des difficultés parisiennes. Bousculé par Lens et Rennes, le PSG a été récemment battu par ces deux équipes. Reims et Will Still ne veulent pas laisser passer leur chance non plus.