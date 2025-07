Le PSG va réussir un double coup à 25 ME

Toujours absents des plans de Luis Enrique pour la saison prochaine, Milan Skriniar et Marco Asensio se dirigent vers un départ définitif. Les deux indésirables du Paris Saint-Germain se rapprochent d’un transfert à Fenerbahçe. Une double opération intéressante pour le club francilien.

Pendant que le Paris Saint-Germain tente d’ajouter un nouveau titre à sa collection 2024-2025, son conseiller sportif n’en oublie pas le marché des transferts. Luis Campos continue de négocier l’arrivée du défenseur central de Bournemouth Illia Zabarnyi, tout en poussant certains joueurs vers la sortie. Le Portugais devrait bientôt parvenir à ses fins en ce qui concerne Milan Skriniar (30 ans) et Marco Asensio (29 ans).

De retour de prêt, l’un en provenance de Fenerbahçe, et l’autre d’Aston Villa, les deux Parisiens n’entrent toujours pas dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique pour la saison prochaine. Leurs départs ont de grandes chances d’être actés bien avant la reprise de l’entraînement fixée le 4 août. C’est en tout cas l’objectif du Paris Saint-Germain et de Fenerbahçe. Après l’arrivée officialisée de l’attaquant Jhon Duran, prêté par Al-Nassr, et une fois le transfert du latéral gauche de La Gantoise Archie Brown définitivement bouclé, le club turc se concentrera sur Milan Skriniar et Marco Asensio à partir de la semaine prochaine, annonce le journaliste Fabrizio Romano.

🚨🟡🔵 After Jhon Durán and Archie Brown, Fenerbahçe will focus on double deal with Paris Saint-Germain from next week.



New talks to get club to club green light for Asensio… and advance in negotiations for Milan Škriniar, who’s also keen on the move. pic.twitter.com/wNYnMM7awb