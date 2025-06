Le PSG va payer 70ME pour Lucas Chevalier

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

L’éventuelle prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma est au point mort du côté du Paris Saint-Germain, et la piste menant à Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, devient de plus en plus concrète.

Annoncé tranquille, sachant que le club de la capitale française n’a pas grand-chose à toucher dans un effectif qui vient de gagner la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG, le mercato d’été sera peut-être plus agité que prévu à Paris. Et notamment au poste de gardien de but, où l’avenir de Gianluigi Donnarumma n’est pas scellé. À un an de la fin de son contrat au PSG, l’international italien n’a toujours pas paraphé de nouveau bail, alors que les discussions ont commencé il y a plusieurs mois maintenant. Pire encore, les négociations sont même au « point mort » entre le PSG et Donnarumma, sachant qu’aucune des deux parties n’a envie de faire un pas vers l’autre.

Déjà parce que Luis Enrique refuse d’offrir une place de numéro 1 en CDI à l’ancien portier du Milan AC, l’entraîneur espagnol voulant faire jouer la concurrence à tous les postes. Mais aussi parce que les relations entre Luis Campos et Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, sont de plus en plus tendues. Désormais, la donne semble claire : soit Donnarumma accepte la dernière proposition du PSG, soit il devra se trouver une porte de sortie après la Coupe du monde des clubs. Et si Paris est aussi cash dans ce dossier, c’est aussi parce que la direction parisienne a une solution de repli nommée Lucas Chevalier.

Luis Enrique et Campos adorent Chevalier

🔵 INFO LE PARISIEN | La prolongation de Donnarumma au point mort, Paris continue d’avancer sur Lucas Chevalier



➡️ https://t.co/81iyqkWWOR pic.twitter.com/ukzCa0hdJN — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 8, 2025

Placé tout en haut dans la short-list de Luis Enrique et Luis Campos, le nouveau gardien numéro 2 de l’équipe de France derrière Mike Maignan est maintenant une priorité du mercato estival. Décisif en Ligue des Champions avec le LOSC cette saison, le portier de 23 ans a les épaules pour devenir le futur gardien du PSG. Mais si son arrivée ne pourrait se faire qu’en cas de départ de Donnarumma, sachant qu’il ne veut pas passer une saison sur le banc, Chevalier pourrait coûter très cher à Paris. D’après Le Parisien, Olivier Létang a fixé un prix de 70 millions d’euros pour entamer toute négociation avec un club intéressé.

Il faut dire que Chevalier est l’un des gardiens à la mode, sachant qu’il est aussi pisté par les deux clubs de Manchester City. Malgré tout, le PSG n’est pas refroidi par cette somme et Paris est bien décidé à tout faire pour le gardien sous contrat jusqu’en 2027. Surtout que ces derniers jours, « les discussions ont bien avancé » entre Paris et Chevalier. Jusqu’ici concentré sur le rassemblement des Bleus, Chevalier va commencer à regarder ailleurs que du côté de Lille par rapport à son avenir. S’il a toujours été attiré par la Premier League, le portier tricolore se verrait bien s’inscrire dans le projet parisien. Même si tout cela reste conditionné à l’avenir de Donnarumma.