Le PSG va imiter John Textor

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

La nouvelle a dû ravir les suiveurs du Paris Saint-Germain, Luis Campos prolonge son bail avec le Qatar. Le Portugais voit ses fonctions grandir, car désormais il doit mener le développement des futurs investissements parisiens.

Luis Campos prend de plus en plus de place au Paris Saint-Germain. Artisan du succès sportif cette saison aux côtés de Luis Enrique, le Portugais a prolongé son bail au sein du club de la capitale jusqu’en 2030. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco a des nouvelles fonctions au sein du club finaliste de la Ligue des champions cette saison. Le PSG a officialisé la nouvelle dans un communiqué ce jeudi. « Dans ses fonctions, Luis Campos continuera à superviser la stratégie sportive du Groupe QSI dans son ensemble y compris le football masculin du Paris-Saint-Germain et le conseil auprès du SC Braga », détaille-t-il. Ce vendredi, le journal l’Équipe précise le nouveau rôle du Portugais au sein du club.

Braga, Malaga, la liste s'allonge

🚨 OFFICIEL : Luis Campos prolonge avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030 ! ✅ pic.twitter.com/xXlG0aLCu6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 22, 2025

« Il jouera également un rôle clé dans l'identification de nouvelles opportunités d'investissement dans le football multiclubs, les actifs sportifs internationaux et les talents de haut niveau », poursuit le communiqué. Depuis plusieurs mois, le PSG tente d’étendre son réseau au sein du football mondial. Le club est en passe d’acquérir le club espagnol de Malaga, malade financièrement. Mais le quotidien français explique que le PSG est entré dans des négociations avec un club belge. Le nom n’est pas encore connu publiquement, mais cela pourrait concerner Ostende. Le club champion de France a donc pour ambition de développer son actionnariat. Et pour cela, le PSG compte sur Luis Campo pour aider à accompagner le projet. Action que le Portugais réalise déjà avec le club de Braga. Un poste normalement occupé par Antero Henrique, qui ne sera désormais plus directement lié à QSI.