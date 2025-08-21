Le PSG va frapper très fort vendredi soir

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain retrouve pour la première fois de la saison, le Parc des Princes ce vendredi à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Le club de la capitale veut enchainer après une entrée en matière réussie à Nantes la semaine passée et une courte victoire 1-0. Pour la première à domicile de cette saison 2025/2026, le Paris Saint-Germain veut offrir un beau spectacle aux personnes présentes au sein de son enceinte ce vendredi.

Gianluigi Donnarumma absent pour cette fête

🚨🥇| JUST IN: Gianluigi Donnarumma is set to be present at the Parc des Prince tomorrow, he will be part of the trophy presentations alongside the squad after the game vs Angers, barring any last minute changes. @ArthurPerrot 🇮🇹✨ pic.twitter.com/uiQZTq0oeO — PSG Report (@PSG_Report) August 21, 2025

Le vainqueur de la Ligue des champions profitera de cette rencontre pour présenter les cinq trophées obtenus la saison dernière au terme d’un exercice historique. Outre le traditionnel triplé, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des champions, le club de la capitale présentera la Ligue des champions et la Supercoupe de l’UEFA. Une occasion pour la formation de Luis Enrique de communier avec son public. RMC annonce également que Gianluigi Donnarumma sera présent pour la commémoration. Le portier italien a grandement participé au sacre du club de la capitale la saison dernière, notamment en Ligue des champions. L’ancien gardien du Milan AC n’a pas encore quitté l’hexagone malgré les discussions avec les deux clubs de Manchester.

Ouest France explique que le gardien italien s’entraine toujours du côté du Camp des Loges en attendant son départ. Gianluigi Donnarumma ne sera pas présent ce vendredi dans le groupe de Luis Enrique. Mais il va participer à la fête. De plus, 45 000 personnes sont attendues au Parc des Princes vendredi. Un match qui lancera la deuxième journée de Ligue 1.