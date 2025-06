Le PSG va éviter le carnage climatique

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les interruptions de matchs se multiplient à la Coupe du monde des clubs. Dernier exemple en date samedi avec Benfica-Chelsea arrêté deux heures pour une menace d'orage. De quoi énerver les Blues. Heureusement, le PSG ne risque rien dimanche.

Le football à l'européenne avec les horaires à l'américaine. Sans le vouloir, la Coupe du monde des clubs offre des matchs aussi longs que ceux de NFL et notamment du célèbre Superbowl. Samedi, Benfica-Chelsea s'est terminé à 2h40 heure française après la prolongation après avoir débuté à 22h. Ce n'est pas une première pour le club portugais qui avait connu un match de 4h15 contre Auckland au premier tour et, ce sans prolongation. La faute à des interruptions de matchs, contraintes par des menaces d'orages violents. La loi américaine est stricte : si un orage frappe à proximité d'une enceinte sportive, le match doit être immédiatement stoppé et les spectateurs doivent être évacués.

Le PSG protégé par un toit contre Miami

Depuis le début du Mondial, 6 matchs ont été arrêtés ou décalés pour ces raisons. Cela commence à agacer les acteurs. Le manager de Chelsea Enzo Maresca a critiqué la situation samedi. Les équipes encore qualifiées comme le Paris Saint-Germain craignent de subir pareil sort dans le futur au vu du climat chaud et humide qui règne sur la côte Est des Etats-Unis. Néanmoins, tout ira bien pour les Parisiens contre l'Inter Miami ce dimanche. Le huitième de finale prévu pour 18h heure française ne sera pas interrompu quoi qu'il arrive. En effet, le PSG évoluera dans le stade ultra-moderne d'Atlanta.

Chelsea élimine Benfica après 2h30 de pause et une prolongation https://t.co/X9aZKpHLFB — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Le Mercedes-Benz Stadium possède un toit rétractable situé 100 mètres au-dessus de la pelouse. Il sera fermé pour le match des Parisiens qui débute à midi heure locale. De quoi protéger les joueurs et le public d'éventuels orages mais aussi de la chaleur écrasante avec une température extérieure dépassant les 30 degrés en Géorgie. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Désiré Doué seront bien plus au frais dans un stade climatisé pour l'occasion. Paris sera dans le même stade en quarts de finale. Par contre, la fin du tournoi se jouera exclusivement à New York, dans un MetLife Stadium totalement exposé.