Le PSG va craquer cette saison, Pierre Ménès le sent

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain profite d’un maigre repos après la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale sera de retour sur les terrains de manière officielle pour la finale de la Supercoupe de l’UEFA (13 août), certains observateurs pensent que les hommes de Luis Enrique vont vivre une saison plus compliquée.

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain sera très attendu dans cet exercice 2025/2026. Tenant du titre en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue des champions, le club de la capitale va tenter de réitérer l’exploit de l’an passé, réaliser le triplé. Peut-être même le quadruplé avec la finale de la Supercoupe de l’UEFA le 13 août prochain contre Tottenham. Une saison qui reprend dans moins d’un mois alors que la formation de Luis Enrique a disputé la finale de la Coupe du monde des clubs cet été. Un enchaînement intense pour les joueurs qui n’ont pas beaucoup de repos. Certains devront même s’absenter pour la Coupe d’Afrique des Nations et devront rester frais pour la Coupe du monde l’été prochain.

Des cartes à jouer pour certains

La Ligue des Champions est arrivée au Parc des Princes ! 🤩



Profitez de votre parcours Stadium Tour pour admirer le trophée de nos Champions d’Europe ! ✨🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2025

Dans cette optique, la forme physique de certains éléments pourrait décroitre à un moment sur la saison. Luis Enrique devra donc gérer la rotation de son équipe à la perfection. Pierre Ménès s’est exprimé sur le sujet en évoquant un potentiel transfert de Bradley Barcola. L’ancien chroniqueur du Canal football club pense que le Français a une pièce à jouer dans ce PSG 2025/2026 qui va forcément tirer la langue à plusieurs moments. « On peut considérer que Doué va aussi connaître un petit trou et que le PSG va avoir une saison particulière, avec la Ligue des champions, la CAN pour Hakimi. Donc c’est une saison où la rotation ne sera pas un vain mot pour le PSG. Je pense que Barcola aura largement du temps de jeu la saison prochaine, » explique-t-il, soulignant l'importance de l'ancien lyonnais dans l'effectif et pour donner de la fraicheur en attaque. Il reste à savoir si la baisse de régime annoncée pèsera dans les résultats du club parisien, tellement au-dessus la saison dernière qu'il possède encore une grosse marge de manoeuvre.