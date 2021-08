Le PSG « un des plus grands clubs du monde », merci Al-Khelaifi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des champions, mais la notoriété du club de la capitale est énorme. Avec la signature de Lionel Messi, cela va encore augmenter.

Depuis une semaine, les supporters du PSG marchent sur un petit nuage, la signature de Lionel Messi ayant déclenché un séisme mondial. Tandis que les comptes du Paris Saint-Germain voient débarquer des millions de followers supplémentaires en provenance de toute la planète, le club français est devenu une marque mondiale. Face à cette déferlante, certains rappellent que les centaines millions d’euros investis par le Qatar n'ont pour l’instant pas permis de décrocher le Graal tant attendu à Paris, à savoir la Ligue des Champions. Même si le PSG s’est rapproché de la Coupe aux grandes oreilles, l’OM reste toujours le seul club français à avoir gagné la C1. Cependant, même si Nasser Al-Khelaifi rêve toujours de ramener ce trophée dans la capitale, il sait également que l’Émir du Qatar a déjà réussi son pari en installant le club qu’il finance dans la hiérarchie du football mondial.

Le PSG doit énormément à Nasser Al-Khelaifi

Ancien du Paris Saint-Germain, et désormais à l’Inter Miami, Blaise Matuidi avait été l’une des premières signatures de QSI, et quand il se voit ce qu’est devenu le PSG, le milieu de terrain avoue être épaté par le travail réalisé par Nasser Al-Khelaifi. « Je n’ai pas encore échangé avec Kylian, mais oui j’ai eu Presnel et Marco après la signature de Lionel Messi. Ils sont très heureux. Je suis content aussi pour le président, Nasser Al-Khelaifi, qui est quelqu’un que j’admire beaucoup. Je l’ai connu au début de l’ère qatarie, car j’ai été un des premiers joueurs à rejoindre le club. Son rêve a toujours été de faire du PSG le plus grand club au monde. Et c’est ce qu’il est en train de faire », fait remarquer, dans un entretien accordé à Eurosport, Blaise Matuidi.