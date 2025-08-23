Le PSG trouve un accord et libère son gardien de but

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain ne tremble pas sur son début de saison en Ligue 1. Après deux rencontres, les hommes de Luis Enrique ont enregistré six points. Côté mercato, des éléments vont aller voir ailleurs la semaine prochaine pour trouver du temps de jeu. C’est le cas notamment d’Arnau Tenas.

La valse des gardiens de but a fait beaucoup parler du côté du Paris Saint-Germain cet été. Le vainqueur de la Ligue des champions a fait venir Lucas Chevalier pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du LOSC arrive en tant que numéro 1 et réalise un début de saison solide avec déjà un trophée dans la poche. De son côté Gianluigi Donnarumma a pu vivre des adieux dignes de ce nom du côté du Parc des Princes ce vendredi. Mais le gardien italien ne sera pas le seul à quitter le PSG. Un autre portier veut trouver du temps de jeu loin de la capitale. Il s’agit d’Arnau Tenas qui suscite les intérêts des clubs espagnols sur cette fin de mercato estival.

Tenas en partance de la capitale

El Villarreal llega a un principio de acuerdo con el PSG para firmar al portero Arnau Tenas.

La semana que viene podría cerrarse la operación.



El club trabaja en el fichaje del delantero Dovbyk de la Roma.



Etta Eyong podría salir. No se descarta un traspaso.@XaviSidro pic.twitter.com/ko7oeLUZqj — Radio Castellón Cadena SER (@radiocastellon) August 23, 2025

Le champion olympique espagnol est courtisé par Villarreal. Selon la Cadena Ser, le sous-marin jaune a conclu un accord préliminaire avec le PSG pour recruter le gardien Arnau Tenas. Toujours selon le média hispanique, la situation va se débloquer la semaine prochaine. Cela permettra au jeune gardien espagnol de bénéficier de temps de jeu en première division. Quatrième gardien dans la hiérarchie malgré le départ de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas a vu cet été l’arrivée du jeune Renato Marin en provenance de l’AS Roma comme nouveau concurrent. Le média Cadena Ser ne précise pas le prix du transfert de l’ancien portier du FC Barcelone. En fin de contrat l’été prochain, Arnau Tenas est évalué à trois millions d’euros sur Transfermarkt.