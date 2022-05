Le PSG traité comme Toulouse, Labrune ne cède pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sacré champion de France, le Paris Saint-Germain va célébrer son titre à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 la semaine prochaine. Un événement auquel Vincent Labrune ne participera pas, le président de la Ligue de Football Professionnel ayant décidé de n’accorder aucun privilège.

C’est officiel depuis le 23 avril dernier, le Paris Saint-Germain récupère son statut de champion de France. Le dauphin du LOSC la saison dernière s’était assuré de terminer en tête de la Ligue 1 après son match nul contre le Racing Club de Lens (1-1). Depuis, le club de la capitale n’a organisé aucune festivité. La direction francilienne réserve les célébrations à l’occasion de la 38e et dernière journée, après la réception de Metz au Parc des Princes le samedi 21 mai. Un événement auquel Vincent Labrune ne participera pas, révèle le quotidien Le Parisien.

🏆 | La remise de trophée de L1 est vu comme un “casse-tête” par le #PSG suite au contexte tendu



🤝 | Le club travaille sur un scénario où d’anciennes gloires du club remettraient les récompenses aux joueurs actuels



📲 @lequipe pic.twitter.com/AY76crXNcI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2022

Rien à voir avec son passé à la présidence de l’Olympique de Marseille. Non, le média régional explique que le patron de la Ligue de Football Professionnel n’a « pas vocation à remettre le précieux objet ». D’ailleurs, il faut rappeler que Vincent Labrune ne s’est pas déplacé pour le titre de Toulouse en Ligue 2 le week-end dernier. On peut également remonter jusqu’à la saison dernière puisque le dirigeant n’avait pas non plus participé aux célébrations organisées par les champions Lille et Troyes.

Vers un nouveau boycott du CUP

Le Paris Saint-Germain sera donc traité comme les autres. Et de toute façon, Vincent Labrune ne devrait pas manquer une ambiance folle. Rappelons que le pensionnaire du Parc des Princes reste en froid avec le Collectif Ultras Paris, qui avait fêté l’officialisation du titre en dehors du stade. Dans la mesure où les tensions restent d’actualité, on peut penser que le groupe de supporters boycottera également la remise du trophée pour continuer à critiquer les choix du club.