Le PSG traîne dans ce dossier à 40ME, attention danger

Par Claude Dautel

Qualifié pour les quarts de finale du Mondial des Clubs, le PSG n'oublie cependant pas le mercato. Cependant, un joueur visé par Luis Campos et Luis Enrique est en grand danger si Paris veut le recruter.

Carlos Baleba est bien connu des supporters du LOSC, puisque c'est sous le maillot de Lille que le milieu défensif de 21 ans s'est fait connaître avant de signer pour Brighton moyennant 27 millions d'euros. Mais, à en croire l'insider @PSGInside_Actu, l'international camerounais, qui a brillé avec le club de Premier League, est une cible des dirigeants du Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique ayant le même avis favorable concernant le natif de Douala. Cependant, le PSG a visiblement pris du retard par rapport à la concurrence concernant la signature possible de Baleba, dont la valeur est désormais estimée à 40 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Tandis que les champions d'Europe prennent leur temps dans ce dossier, d'autres clubs se sont montrés actifs, et ils seraient particulièrement musclés.

Le PSG a pris du retard à cause de Zabarnyi

🇨🇲 Carlos Baleba, milieu à 100M€ !



Il a tout ! Par rapport aux 5 grands champs 👇



🚀 Top 3% en distance en sprint

🔥 Top 15% en dribbles réussis

🔒 Top 15% en interceptions



Un 6 ou 8 athlétique, à l'aise balle au pied et qui gagne des duels offensifs, défensifs et aériens 👌 pic.twitter.com/NE2yGh9lP1 — Data'Scout (@datascout_) July 1, 2025

Ayant visiblement du mal à finaliser la signature d'Illya Zabarnyi, Bournemouth étant très gourmand pour le défenseur ukrainien, le PSG a mis de côté le dossier de Carlos Babela. Et cela a permis à des clubs de Bundesliga d'avancer dans cette piste, tandis que Manchester City, les deux Milan et même le Bayer Leverkusen seraient également très tentés par la signature du milieu défensif camerounais de Brighton. Il est vrai que Baleba affiche des performances impressionnantes depuis qu'il a rejoint le club de Premier League, avec une saison à 40 matchs en 2024-2025 et des statistiques époustouflantes.

S'il veut recruter le joueur déniché par Lille au club des Brasseries du Cameroun, le Paris Saint-Germain a donc tout intérêt de rapidement concrétiser son intérêt, sous peine de voir Carlos Baleba prendre une autre destination. Luis Campos et Luis Enrique savent cependant ce qu'ils veulent, et se ratent rarement, le PSG a donc ses chances, d'autant que financièrement les caisses du club de la capitale sont pleines.