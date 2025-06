Le PSG tient une nouvelle star à 90 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), Désiré Doué a pris une nouvelle dimension. Sa performance samedi et son excellente deuxième partie de saison font exploser sa valeur sur le marché des transferts.

La saison du Paris Saint-Germain reflète bien celle de Désiré Doué. Après un gros transfert l’été dernier, la recrue à 50 millions d’euros avait connu des difficultés pour ses premiers mois dans la capitale. Le milieu polyvalent a quand même gardé la confiance de l’entraîneur Luis Enrique, sans doute à l’origine de son déclic apparu pendant l’hiver. L’ancien joueur du Stade Rennais a clairement franchi un cap jusqu’à devenir un titulaire et un double buteur en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Autant dire que Désiré Doué a changé de dimension. On ne parle plus du jeune talent encore valorisé à 40 millions d’euros en début de saison.

La valeur de Doué a explosé

D’après les estimations de Transfermarkt récemment mises à jour, l’international tricolore est désormais coté à 90 millions d’euros ! Une évolution express qui n’a pourtant pas étonné le sélectionneur Didier Deschamps. « Je n'ai pas été surpris, a confié le coach de l’équipe de France. Il est arrivé de Rennes, où il faisait déjà de bonnes choses, au PSG, où il devait passer par plusieurs étapes et il les a toutes franchies. (…) Il a cette capacité à battre les gens, à couvrir beaucoup de terrain, ce qui n'est pas toujours le cas (pour des joueurs de son profil ndlr). C'est pour ça qu'il est capable de jouer devant ou au milieu. »

Les Bleus ont fêté ensemble les 20 ans de Désiré Doué ce soir ! 🎂💙 pic.twitter.com/92aGyiVRfA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2025

« Et il est jeune, il vient d'avoir 20 ans, a rappelé Didier Deschamps. Les choses n'arrivent pas par accident pour lui. Tout a été planifié, organisé. C'est ce qu'il faut. Et vous ne pouvez pas le faire en dehors d'un grand club. Il fait tout ce qu'il faut mais sans se reposer sur ses lauriers. Il a vraiment fait un très bon début (de carrière), à lui maintenant de faire durer ça dans le temps. » Avec son nouveau statut, Désiré Doué sera attendu et surtout suivi. Alors qu’il comptait près de 170 000 abonnés sur ses réseaux sociaux en mars dernier, le Parisien est passé à 3,5 millions de fans. Une nouvelle star pour le Paris Saint-Germain.